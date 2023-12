Podwójne emerytury w grudniu. ZUS wydał oficjalny komunikat

Emerytury w grudniu trafią do części seniorów dwukrotnie – przekazała Iwona Kowalska – Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Pieniądze przed terminem dostaną także emeryci, którzy dostają je zwyczajowo 25. dnia miesiąca. Wypłata zostanie przekazana jeszcze przed światami Bożego Narodzenia.

ZUS: w grudniu podwójny przelew dla emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach tj. 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Zgodnie z przepisami, emerytury są dostępne na kontach jeden dzień przed terminem płatności, a jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy to dwa dni. W grudniu ostatni termin płatności wypada w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

- Dlatego w tym roku wszyscy emeryci i renciści z terminu „25.”, którym przelewamy pieniądze na bankowe konto zobaczą na nich wypłatę najpóźniej 22 grudnia – zapewniła Iwona Kowalska – Matis.

- Także pierwszy stycznia jest dniem świątecznym, dlatego te osoby, które, które dostają wypłaty pierwszego dnia miesiąca - dostaną dwa przelewy, czyli 1 grudnia za grudzień i 29 grudnia za styczeń – wyjaśniła regionalna rzeczniczka ZUS.

Zastrzegła przy tym, że ten termin można zagwarantować tym seniorom, którzy dostają swoje emerytury na bankowe konta. Doręczenie pieniędzy przez listonosza, jeśli senior zamiast banku, wybrał tradycyjny pocztowy przekaz – może potrwać dłużej.

Co roku ze względu na święta Zakład wcześniej przekazuje emerytury i renty, które przynosi doręczyciel, tak by listonosze mieli czas na ich doręczenie do 24 grudnia.

- Mam nadzieję, że poczta stanie na wysokości zadania i nasi klienci dostaną pieniądze możliwie szybko. Podkreślam jednak, że w najlepszej sytuacji są oczywiście ci, którym pieniądze wpływają na bankowe konta – dodała Kowalska-Matis.

Źródło: Radio ZET/ZUS