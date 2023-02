Podwyższenie emerytur. „Trzeba będzie podnieść VAT do 30 procent”

Wiek emerytalny w Polsce został najpierw podwyższony przez PO, a następnie przywrócony do wcześniejszej wysokości przez PiS. Prawo i Sprawiedliwość wyrządziło tym Polakom „niedźwiedzią przysługę”, znacznie obniżając wysokość wyliczanej przez ZUS emerytury. Prezes Zakładu Gertruda Uścińska wprost zapowiedziała, że jedynym sposobem na uzyskanie wyższego świadczenia jest dłuższa praca. Sławomir Dudek przestawił alternatywę: znaczną podwyżkę podatków.

Podwyżka emerytur z podwyżek podatków. VAT 30 procent?

Obniżenie wieku emerytalnego o rok przekłada się na obniżkę wyliczanego świadczenia o 10 procent – powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Problem będą mieć zwłaszcza osoby, którym do emerytury zostało jeszcze kilkanaście-kilkadziesiąt lat. Z powodu zmian w systemie ubezpieczeń społecznych dokonanych przez PiS będą się im należeć tylko emerytury minimalne. I to o znacznie niższej sile nabywczej niż dziś.

- Ekonomiści wiedzą, że konsekwencją są głodowe emerytury wynoszące 20-30 procent ostatniej płacy. Jeśli ktoś dziś zarabia 5000 zł, to dostanie emeryturę rzędu 1000 zł – wytłumaczył w rozmowie z „Super Expressem” Sławomir Dudek.

Rząd zdaje sobie sprawę, że przyszłym emerytom ciężko będzie wyżyć ze świadczeń wypłacanych przez ZUS. Z tego właśnie powodu powstały PPK, które mogą dołożyć do pieniędzy z Zakładu nawet drugie tyle. Zaczęło się też już podnoszenie efektywnego wieku emerytalnego – służyć ma temu zerowy PIT dla pracujących seniorów. Jeśli jednak podwyższyć wieku emerytalnego się nie da, według Dudka uratować Polaków przed biedaemerytumi będzie można tylko w jeden sposób: podwyższając znacznie podatki.

- To oznacza, że trzeba będzie dopłacić jakieś transfery socjalne. Ale żeby je sfinansować, to trzeba będzie podnieść podatek VAT może nawet i do 30 procent albo PIT podnieść do 40 procent. Taka powinna być dyskusja. A politycy nie chcą o tym rozmawiać i oszukują społeczeństwo – stwierdził Dudek.

Szef Instytutu Emerytalnego powiedział nam wcześniej, że konieczność wprowadzenia 13. i 14. emerytury, czyli dodatkowych wypłat dla seniorów, to dowód na to, że system emerytalny już dziś jest bankrutem. Z czasem jego niewydolność będzie tylko rosnąć.

RadioZET.pl/Super Express