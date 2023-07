Podwyżka płacy minimalnej. „Związki przelicytowały rząd”

Płaca minimalna według propozycji rządu ma wzrosnąć do 4300 zł brutto. Pracodawcy alarmowali, że to zbyt dużo jak na ich możliwości, związkowcy postulowali o więcej. W propozycjach pojawiło się także urealnienie podwyżek dla pracowników sfery budżetowej do poziomu 20 procent. Rząd założył, że waloryzacja płac budżetówki wyniesie tylko 6,6 procent, a więc znacznie mniej od inflacji.

Podwyżka najniższego wynagrodzenia. Mniej pieniędzy dla budżetówki

Konfederacja Lewiatan podała, że pracodawcy, licząc na zrozumienie związkowców, przekonywali, że minimalna płaca nie może rosnąć szybciej niż proponowane przez rząd 18 procent, bo wiele firm może wpaść w kłopoty. Przedsiębiorcy proponowali jednocześnie poparcie dla co najmniej 20-procentowej podwyżki wynagrodzeń w budżetówce. „Tym razem związki przelicytowały rząd w sprawie płacy minimalnej (chcą podwyżki do 4350 zł), a dla budżetówki żądają 24 procent podwyżki, ale już bez wsparcia pracodawców” – dodała organizacja pracodawców.

„Zatem w 2024 roku będziemy mieli kolejny rekordowy 18-procentowy wzrost płacy minimalnej do 4300 zł w lipcu 2024 r, który ogłosi rząd a zapłacą pracodawcy (łącznie ze składkami, podatkami to koszt około 35 mld zł), a równocześnie nadspodziewanie niski, bo zaledwie 6,6-procentowy wzrost wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej” – podsumowała obrady Rady Dialogu Społecznego Konfederacja Lewiatan.

- Tak wysoki wzrost płacy minimalnej oznacza, że rośnie ona dwukrotnie szybciej niż płace w gospodarce. Z kolei stosunek minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego osiągnie wskaźnik przekraczający 54 procent, co może wpłynąć na spadek zatrudnienia i wyższą inflację, a w niektórych branżach spowodować spore kłopoty. Apelujemy, zanim nie jest za późno, o zmianę mechanizmu liczenia płacy minimalnej – stwierdził Maciej Witucki, prezes Lewiatana.

Konfederacja Lewiatan zaproponowała wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej w przyszłym roku, o co najmniej 20 procent, biorąc pod uwagę ich realny spadek obserwowany od wielu lat, a szczególnie dotkliwy w 2023 roku, w którym nie została w pełni uwzględniona wysoka inflacja. „Propozycję rządu wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r. o 6,6 procent, oceniamy jako dalece niewystarczającą, zwłaszcza, że już w 2023 r. realny poziom płac w budżetówce uległ istotnemu obniżeniu nie osiągając nawet wzrostu na poziomie inflacji, zaś już od wielu lat nie dotrzymuje tempa wzrostowi płac w sektorze prywatnym” – podała organizacja w komunikacie.

„Efektem tego zjawiska jest pogorszenie sytuacji pracowników państwowej sfery budżetowej, niemożliwy do uzupełnienia odpływ specjalistów z sektora publicznego, a w konsekwencji narastające ryzyko obniżenia jakości i efektywności funkcjonowania aparatu administracyjnego państwa, a także niezbędnych usług publicznych, co odczuwają i będą odczuwać firmy” – dodała Konfederacja Lewiatan.

RadioZET.pl/Konfederacja Lewiatan