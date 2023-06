Podwyżka świadczeń dwa razy w roku? Jest stanowisko rządu

Inflacja od prawie dwóch lat obniża wartość nabywczą świadczeń. Za 500 plus, zasiłki i świadczenia, w tym świadczenie pielęgnacyjne, jesteśmy w stanie kupić coraz mniej. Ustawodawca znalazł sposób na ochronę wartości pieniądza w przypadku pensji minimalnej, którą w myśl prawa podwyższa się dwa razy w roku, jeśli tylko prognozowana inflacja średnioroczna przekracza 5 proc. Dlaczego w przypadku świadczeń nie ma podobnej waloryzacji? – zapytał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Świadczenia zależne od pensji minimalnej są waloryzowane tylko raz w roku

Resort odpowiedział na apel RPO, który pisał o wartości świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. To waloryzowane jest raz w roku, podczas gdy płaca minimalna wzrośnie dwa razy: druga podwyżka do 3600 zł brutto nastąpi 1 lipca br.

„Przepisy regulujące tryb waloryzacji świadczenia nie przewidują dwukrotnej podwyżki w ciągu roku, dlatego powinny zostać zmienione” - napisał RPO Marcin Wiącek do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg.

Przepisy regulujące tryb waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wymagają dostosowania do tych terminów tak, aby w sytuacji dwukrotnej w ciągu roku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego podlegała także tej regule Apelował Marcin Wiącek.

Co na to resort rodziny? Wszystko wskazuje na to, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od lipca do grudnia 2023 r. pozostanie na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu od 1 lipca minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc zmiany wskaźnika waloryzacji świadczenia.

„Aktualne przepisy przewidują jedną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku, która polega na zwiększeniu, co roku od dnia 1 stycznia, kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji, jakim jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. (…) W roku 2023 świadczenie pielęgnacyjne po zastosowaniu ww. mechanizmu waloryzacji wynosi 2458 zł miesięcznie” – czytamy w odpowiedzi.

„Informuję również, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie prowadzi prac nad zmianą ww. zasad corocznej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego” – dodał resort.

Przedstawiciele MRiPS dodali, że od 1 stycznia do niepełnosprawnych trafi nowe świadczenie wspierające. Będą nowe kryteria ubiegania się o ten transfer, zaś jego wysokość będzie zależała od decyzji urzędników.

RadioZET.pl/RPO