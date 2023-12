Podwyżki dla nauczycieli. Tusk podał datę wzrostu pensji w szkołach

Donald Tusk w piątek w Senacie odbył spotkanie robocze z kandydatami na ministrów. Wśród kwestii poruszanych przez lidera KO, który w poniedziałek może zostać powołany przez Sejm na premiera, była realizacja obietnic finansowych z kampanii wyborczej.

Podkreślił, że oprócz świadczenia 800 plus zagwarantowane są również środki na 30 proc. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. - Nawet jeśli decyzje formalne (...) zapadną w lutym czy w marcu, to podwyżki wynagrodzeń dla nauczycielek i nauczycieli będą obowiązywały od 1 stycznia i zostaną wypłacone, nawet jeśli sama formalna decyzja zapadnie później - zapewnił Tusk.

Podwyżki dla nauczycieli. Zapowiedź Donalda Tuska

Dodał, że szykowany na ministra finansów Andrzej Domański "gwarantuje także środki na realizację podwyżek dla nauczycieli akademickich". - To jest jedna z ostatnich decyzji tego rządu, który odszedł - powiedział.

Realizacji obietnic wyborczych od Tuska oczekuje prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. - Od nowego rządu oczekujemy jak najszybszego przystąpienia do realizacji deklaracji, zapowiedzi, które w czasie kampanii wyborczej padały. Wierzymy, że te deklaracje dotyczące skali wzrostu wynagrodzeń na poziomie nie mniej niż 30 proc. i nie mniej niż 1500 zł, że one jak najszybciej zostaną przekute w konkretne rozwiązania i decyzję - mówił w czwartek.

Dodał: - Walczyliśmy o to przez osiem lat (...) Związek nigdy nie zaprzestał walki o zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, bo to ma wymiar nie tylko ekonomiczny. To ma także ogromny wymiar społeczny. Jak mówił, gdyby nauczyciele zrezygnowali z godzin ponadwymiarowych, to okazałoby się, że brakuje 50-60 tys. nauczycieli, co oznacza "totalną zapaść systemu".

Źródło: Radio ZET/PAP/TVN24