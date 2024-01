Podwyżki dla nauczycieli. Ważny ruch w Sejmie

Pieniądze na podwyżki dla nauczycieli zapisano w nowej odsłonie ustawy okołobudżetowej. - Projekt jest w zasadniczej części zbieżny z projektem, który był rozpatrywany przez wysoką izbę pod koniec 2023 roku – powiedziała podczas obrad komisji wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Zwróciła uwagę na zapisy projektu, dzięki którym nauczyciele początkujący uzyskają 33-proc. podwyżki, co pozwoli na podniesienie ich płac o 1,5 tys. zł. Dodała, że w projekcie ustawy okołobudżetowej zapisano także, że budżet przejmie całą podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkolnych, mimo że według przepisów wypłata wynagrodzeń dla tej grupy pedagogów to zadanie własne samorządów.

Podwyżki dla nauczycieli coraz bliżej. Nowa ustawa już w Sejmie

Hanna Majszczyk wyjaśniła, że bez zapisów ustawy okołobudżetowej nauczyciele początkujący mogliby liczyć na zapisane w budżecie podwyżki o 30 proc., co w ich przypadku nie gwarantowałoby uzyskania całej kwoty 1,5 tys. zł. W trakcie debaty wyjaśniła, że podwyżka dla nauczycieli początkujących obejmie ok. 100 tys. osób, a różnica między 30-proc. a 33 proc. podwyżki dla tej grupy to łącznie 280 mln zł.

Państwo ma sfinansować także podwyżki dla nauczycieli przedszkolnych. - W efekcie dotacja wzrasta o ponad 100 proc., bo z 1,8 mld zł do ponad 4 mld zł – powiedziała Hanna Majszczyk.

- Inna zmiana wiąże się z niepowielaniem w tym projekcie rozwiązań, które były w poprzedniej ustawie, związanych z przesunięciem w czasie funkcjonowania podwyższenia kwoty bazowej dla żołnierzy i funkcjonariuszy – powiedziała Majszczyk i dodała, że w pierwotnej ustawie podwyższenie kwoty bazowej miało wejść w życie od 1 marca. – Różnica jest taka, że podwyższona kwota bazowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku – dodała. Podkreśliła, że środki na podwyższenie kwoty bazowej były w całości zapisane w budżecie.

Ustawa okołobudżetowa wróci teraz pod obrady Sejmu na drugie czytanie. Proponowany termin jej wejścia w życie to moment jej ogłoszenia, ale obowiązywać ma ona z mocą od 1 stycznia 2024 r.

- Mówimy o 30 proc. podwyżki w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych i 33 proc. dla początkujących, od 1 stycznia 2024 – przypomniała w Radiu ZET Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. Polityczka przekazała w rozmowie z Beatą Lubecką, że realnie zmiana ta wejdzie w życie od lutego albo marca, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Źródło: Radio ZET/Sejm/PAP