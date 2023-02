Podwyżki dla rodziców po urlopach. Zmiany w kodeksie pracy

Kodeks pracy doczekał się już kilku nowelizacji. Podpisana przez prezydenta ustawa o pracy zdalnej stanowi, że szef nie może odmówić pracownikom wychowującym małe dzieci pracy z domu, chyba że charakter pracy uniemożliwia pracę zdalną. Inna nowelizacja zakłada dodatkowe urlopy dla rodziców, w tym także wprowadza nowe zasady wyrównywania pensji.

Zmiany w kodeksie pracy. Rodzice po urlopie z podwyżką

- Podwyżki dla pracowników wracających z urlopu: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego możliwe pod warunkiem przyznania ich pod nieobecność - powiedziała PAP radca prawny Monika Jurkiewicz.

Ekspertka odniosła się do zmian w kodeksie pracy i dyrektywy work-life balance. Dyrektywa przewiduje zmiany w urlopach rodzicielskich, w urlopach ojcowskich, wprowadzenie tzw. bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz większej elastyczności w organizacji pracy.

- Projekt zakłada indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego zarówno dla pracownic, jak i pracowników. W ramach urlopu rodzicielskiego wprowadzona zostanie nieprzenoszalna część tego urlopu - w wymiarze do 9 tygodni - dla każdego z rodziców – mówiła ekspertka.

Rodzic na urlopie rodzicielskim lub macierzyńskim zachowuje prawo do swojego wynagrodzenia. Jak podkreśliła ekspertka, jeśli w czasie nieobecności pracownika szef przyznał wszystkim podwyżki, to zatrudniony po powrocie do pracy także musi mieć wyrównaną pensję.

Radca prawny Monika Jurkiewicz podkreśliła, że wynagrodzenie po takim powrocie musi być ustalone tak, jakby pracownik z tych urlopów nie korzystał, czyli nie mogą go ominąć np. podwyżki i dodatkowe świadczenia.

Chodzi o to, aby - niezależnie od tego, czy pracownik powrócił do pracy na swoje dotychczasowe stanowisko, na równorzędne czy też inne, zgodne z jego kwalifikacjami - nie powinno to wpłynąć niekorzystnie na jego sytuację finansową. Po powrocie pracownika do pracy powinien on więc otrzymać podwyżkę, jeżeli podwyżki przyznawane w czasie jego nieobecności obejmowały grupę pracowników, w której znajduje się pracownik lub wszystkich pracowników zakładu pracy. W innym przypadku pracodawca mógłby się narazić na zarzut dyskryminacji płacowej Monika Jurkiewicz

Pracodawca będzie zobowiązany do dopuszczenia pracownika - po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego - do pracy na dotychczasowym stanowisku, albo co najmniej porównywalnym z poprzednim stanowiskiem, na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby nie korzystał z urlopu.

RadioZET.pl/PAP