Podwyżki od 1 stycznia 2024. „Opłaty w górę o 15 procent”

Podatki w 2024 roku pójdą w górę – wynika z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. Dokument ten zobowiązuje lokalne władze, by przy ustanawianiu stawek danin na przyszły rok, nie wprowadzić wyższych stawek niż te przewidziane w obwieszczeniu. Maksymalne podwyżki opłat sięgną 15 proc. – wyliczyli eksperci z InFakt.pl.

Podatki i opłaty lokalne 2024. Zapłacimy więcej

Zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorcy odczują wzrost opłat – ostrzegł Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w InFakcie. Nie dość, że właściciele domów ponoszą już obecnie wyższe koszty utrzymania nieruchomości (wzrost opłat za ogrzewanie i energię), to jeszcze do listy podwyżek będą musieli dopisać wzrost stawki podatku od nieruchomości.

– W roku 2024 stawki podatku od posiadania nieruchomości mieszkalnych zostaną zwiększone o 0,15 zł na każdy metr kwadratowy, natomiast dla nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych wzrosną one o 4,32 zł na każdy metr kwadratowy. Po tej korekcie nowe stawki podatku wyniosą kolejno 1,15 zł i 33,10 zł za każdy metr kwadratowy – wyjaśnił ekspert.

Obwieszczenie mówi o maksymalnych stawkach, więc to od samorządu zależeć będzie ich ostateczna wysokość. Najwięcej zapłacą mieszkańcy miast o dużych obciążeniach finansowych: włodarze Warszawy, Gdańska czy Wrocławia zwykle wyznaczali podatki na maksymalnym poziomie. Zdaniem eksperta z InFakt.pl powód jest prosty: Polski Ład odgraniczył wpływy z PIT do lokalnej kasy, więc trzeba szukać pieniędzy w podatkach lokalnych. Inną drogą poszedł m.in. Kraków, gdzie w 2023 roku stawki były niższe od maksymalnych.

Podatek od nieruchomości to nie wszystko. Właściciele psów zapłacą o prawie 23 zł więcej. Stawka podatku od czworonoga wzrośnie ze 150,91 zł do 173,55 zł. Również opłaty uzdrowiskowe w kurortach zostaną podniesione, a ich maksymalna wysokość wyniesie 6,20 zł za dobę, w porównaniu do obecnych 5,40 zł. W górę pójdą także podatki od środków transportowych (dotyczą one pojazdów od 3,5 tony, zaś stawki zależą o masy całkowitej).