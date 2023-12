Podwyżki pensji i nowe świadczenia. „Udało nam się znaleźć w budżecie pieniądze”

Pieniądze na obietnice wyborcze są i będą – wynika ze słów Pauliny Hennig-Kloski. Do budżetu na 2024 rok udało się wpisać środki na zrealizowanie dużej części obietnic wyborczych Koalicji 15 Października. - Deficyt wzrośnie w stosunku do ustawy budżetowej złożonej w Sejmie w sposób niewielki uważam, w stosunku do zadań, które uda się w ten budżet dodatkowo włożyć - dodała szefowa resortu klimatu.

Są pieniądze na podwyżki. Budżet z większym deficytem

- Deficyt w przyszłorocznym budżecie będzie wyższy, niż przewidziano w projekcie przyjętym przez rząd PiS pod koniec września -przyznała Paulina Hennig-Kloska. Dopytywana, czy deficyt wzrośnie o 30 mld zł, powiedziała, że "mniej". Dodała, że szczegóły przedstawią we wtorek na konferencji prasowej premier i minister finansów.

- Docelowo musimy wychodzić z tak wysokiego deficytu budżetowego i to jest główne zadanie dla ministra finansów, bo grozi nam procedura nadmiernego deficytu, do której doprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy. Jeśli zostaniemy nią objęci, będzie trzeba równoważyć wpływy i wydatki z budżetu państwa. (...) Obejmujemy rządy w głębokiej nierównowadze finansów publicznych – przypomniała minister.

Hennig-Kloska dodała, że rząd stopniowo będzie uwalniał środki europejskie, które pozwolą zmniejszyć skalę potrzeb pożyczkowych kraju. Wtorkowy porządek obrad Rady Ministrów założył, że rząd zajmie się projektem ustawy budżetowej, projektem nowelizacji przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej oraz projektem strategii zarządzania długiem.

W porządku obrad rządu znalazły się m.in.: projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024; projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem autopoprawki do autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024; projekt Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027 wraz z aktualizacją. Dokumenty te przygotowuje Ministerstwo Finansów - wskazano w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak wynika z harmonogramu obrad Sejmu, pierwsze czytanie projektu budżetu państwa na 2024 r. zaplanowano na posiedzeniu Sejmu w czwartek, 21 grudnia. W projekcie budżetu na przyszły rok, przyjętym przez rząd PiS pod koniec września i wysłanym do Sejmu, MF zaplanowało, że dochody państwa wyniosą 684,5 mld zł, a limit wydatków budżetu państwa wyniesie 849,3 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu nie przekroczy 164,8 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) został ustalony na poziomie ok. 4,5 proc. PKB.

Źródło: Radio ZET/Polsat News/PAP