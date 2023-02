Podwyższenie wieku emerytalnego. „Leci na nas meteoryt”

Formalnej decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego nie ma, ale rząd robi co może, żeby przekonać Polaków do dłuższej pracy. Przez sytuację demograficzną zmierzamy do katastrofy, którą przybliżyło obniżenie przez rząd wieku emerytalnego. Politycy boją się o tym mówić, ale obecny system „grozi bardzo trudną sytuacją na rynku pracy i w finansach publicznych”.