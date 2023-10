„Polacy będą zarabiać więcej”. Nowa obietnica Koalicji Obywatelskiej

Pieniądze dla Polaków nie tylko w formie 1500 plus, lecz także obniżki podatków. To obietnice Koalicji Obywatelskiej, nad którymi – jak zadeklarowała na antenie Radia ZET Małgorzata Kidawa-Błońska z KO, nowy Sejm ma się pochylić „jak najszybciej”.

Kiedy wyższa kwota wolna od podatku? Jest deklaracja

Polski Ład sprawił, że kwota wolna od podatku skoczyła do 30 tys. zł. Koalicja Obywatelska obiecała podwojenie tej kwoty.

„Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów” – czytamy w programie wyborczym.

Oglądaj

Kiedy partia zamierza przedstawić w Sejmie projekt noweli ustaw podatkowych? - Bardzo szybko. Gdy będzie utworzony rząd i zaczniemy pracę w Sejmu, będziemy to procedować – mówiła w audycji „Gość Radia ZET” Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceprzewodnicząca KO.

Aby jednak kwota wolna od podatku wzrosła do 60 tys. zł, pomysł musi znaleźć poparcie większości parlamentarnej. W tym przypadku Lewica, Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska mają razem więcej mandatów niż Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość łącznie. Na końcu ścieżki legislacyjnej jest jednak decyzja prezydenta, który ma prawo zawetować ustawę.

- Czy sądzi Pan, że prezydent nie chciałby, by w naszym kraju żyło się lepiej, by Polacy więcej zarabiali? Nie uwierzę w to. Tego prezydent nie zawetuje – odpowiedziała na pytanie Bogdana Rymanowskiego przedstawicielka KO.