Polacy chcą prawa do jedzenia mięsa. Nawet wbrew zdrowiu

Nieważne, że jedzenie mięsa jest niezdrowe, 58 procent badanych w sondażu dla „Rzeczpospolitej” stwierdziło, że nie chce by ktokolwiek dyktował im, co mogą mieć na talerzu. Prawdo do kulinarnego samostanowienia najważniejsze jest dla wyborców Zjednoczonej Prawicy.