Polacy nie chcą krócej pracować? Zaskakujący sondaż

Praca może być krótsza. O to, by Polacy pracowali mniej, zabiega m.in. Lewica, która ma już gotowy projekt ustawy. Co na to Polacy? Nie wszyscy są zachwyceni.

Polacy nie chcą krótszego czasu pracy?

Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał Polaków, czy są za czterodniowym tygodniem pracy. Okazuje się, że wcale nie jesteśmy chętni, by pracować krócej. 54 proc. ankietowanych jest przeciw, a 46 proc. z nas jest za taką zmianą - podała w poniedziałek gazeta.

- Może być wiele powodów niechęci do krótszego tygodnia pracy. Po pierwsze, większość z nas to osoby niepracujące np. emeryci i studenci, więc mogli odpowiedzieć przecząco. Wśród ankietowanych, którzy pracują, są zaś osoby odczuwające satysfakcję z pracy. Oni nie potrafią się bez niej obejść - tłumaczył na łamach dziennika socjolog Jarosław Flis.

Z badania „Praca w czasach zmian” autorstwa ARC Rynek i Opinia, wykonanego na zlecenie serwisu Pracuj.pl, wynika jednak, że wśród najmłodszych grup respondentów pomysł ten cieszy się powodzeniem. 79 proc. badanych chciałoby pracować dla firmy oferującej krótszy czas pracy, jeśli otrzymaliby za taką pracę pełne wynagrodzenie (jak za pięciodniowy tydzień pracy).

Plan Lewicy zakłada skrócenie normy tygodniowego czasu pracy z przeciętnie 40 do 35 godzin przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzeń. Jak uzasadniono, w projekcie celem jest m.in. poprawa stanu zdrowia Polaków i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Poza samopoczuciem pracowników ustawodawca wskazał także na gospodarcze skutki takiej zmiany. Jak czytamy, krótszy czas pracy ma także przełożyć się na zwiększenie zatrudnienia.

