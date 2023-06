Polacy nie oszczędzają na zdrowiu. Popyt na te usługi nie słabnie mimo inflacji

Zdrowie w czasie galopującej inflacji wiąże się z nie lada wydatkiem. Mimo rosnących kosztów życia Polacy coraz częściej decydują się na prywatne ubezpieczenie. Na koniec I kwartału br. liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła do 4,3 mln, czyli o 12,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem – przekazała Polska Izba Ubezpieczeń.

Stawiamy na prywatne ubezpieczenia. Nawet mimo inflacji

– Polskie społeczeństwo starzeje się, nie jest też zdrowe, a publiczna opieka zdrowotna boryka się z coraz większymi problemami. Pracodawcy o tym wiedzą, dlatego robią wszystko, by mieć efektywnych, a to znaczy także zdrowych pracowników. W ostatnim czasie wzrosła liczba zwolnień lekarskich, których przyczyną były przede wszystkim choroby układu oddechowego oraz mięśniowo-szkieletowego. Pogłębiają się problemy ze zdrowiem psychicznym. Części tych chorób można zapobiec dzięki profilaktyce, szybko je wyleczyć lub ustabilizować – mówiła Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Przedstawicielka Izby wyjaśniła, że prywatne ubezpieczenie może być bolączką na problemy publicznej służby zdrowia. Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy Polacy wydali na takie polisy 452,4 mln zł.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zauważyła z kolei, że coraz częściej, chcąc uniknąć kolejek, decydujemy się na prywatne wizyty lekarskie. FPP zaproponowała nową ulgę podatkową, która byłaby próbą naprawienia „błędów Polskiego Ładu”. Taka ulga w podatkach ma umożliwić odliczenie w PIT 15 proc. kosztów, które z własnej kieszeni ponieśliśmy na prywatne usługi medyczne.

- To uporządkowanie bałaganu po Polskim Ładzie. Składka zdrowotna wzrosła, a w zamian za to nie mamy nic. Wręcz przeciwnie: kolejki do lekarzy wydłużyły się. Na odpisie podatkowym zarobi zarówno zwykły obywatel, jak i budżet państwa – mówił przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Marek Kowalski w podcaście „Biznes. Między Wierszami".

RadioZET.pl/PAP