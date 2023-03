Polacy rzucili się na pieniądze z PPK. Rekordowo wysokie wypłaty

Autozapis do PPK mógł przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego. Twórcy systemu mieli nadzieję, że wpłacać pieniądze zacznie nawet kolejny milion Polaków. Z danych zgromadzonych przez serwis analizy.pl wynika jednak, że dwukrotnie zwiększyła się liczba wypłat środków zgromadzonych do tej pory przez partycypantów.