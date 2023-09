Polacy tracą na oszczędzaniu. Będzie jeszcze gorzej

Inflacja to perfidna złodziejka, okradająca z siły nabywczej już zarobionych pieniędzy. Oszczędności w bankach skurczyły się, nawet jeśli były ulokowane na zdawałoby się dość wysoki procent. Oferty bankowców nie ratowały jednak przed skutkami inflacji, za kwoty powiększone o odsetki można było kupić mniej, niż rok wcześniej. Na dodatek błyskawicznie znikają z rynku co lepsze oferty – wynika z analizy HREIT.

Banki skąpią procentów. Lokaty coraz mniej atrakcyjne

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Oglądaj

- Prawie wszystkie instytucje pogorszyły swoją ofertę depozytową i przeważnie nie były to zmiany kosmetyczne. Podczas gdy jeszcze latem część instytucji kusiła nas oprocentowaniem na poziomie 10 procent, tak dziś trudno znaleźć coś na ponad 7 procent. Co prawda z cięciem oprocentowania mamy do czynienia od końcówki ubiegłego roku, ale w ostatnich tygodniach zmiany te bardzo wyraźnie przyspieszyły – wyjaśnił Bartosz Turek.

HREIT podał, że przyczyną jest cięcie kosztu pieniądza dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej na początku września. Obniżka stóp była spodziewana, ale jej skala (75 punktów bazowych) znacznie przekroczyła oczekiwania rynkowe. Jeśli wierzyć prognozom, to wrześniowe cięcie stóp nie było ostatnim, a więc oprocentowanie lokat powinno jeszcze spadać.

Poszukując trochę lepiej oprocentowanych lokat trzeba się liczyć z dodatkowymi wymaganiami i limitami – np. maksymalnej kwoty i co najwyżej kilkumiesięcznego okresu obowiązywania wyższego oprocentowania. Bank poprosi nas też przeważnie o korzystanie z dodatkowych produktów (karta, konto, aplikacja mobilna). Najczęściej promocyjne lokaty są ponadto kierowane do nowych klientów lub przynajmniej osób, które do banku przyniosą nowe środki.

fot. HREIT

To jednak nie wszystkie „gwiazdki”, które banki mogą zastosować przy tworzeniu promocji. Coraz częściej spotkać możemy się z tym, że wymagane będzie od nas regularne zasilanie konta i aktywne korzystanie usług płatniczych (karta lub BLIK).

Aby proponować nam inne produkty, banki coraz częściej wymagają też, aby osoby korzystające z promocyjnych depozytów udzielały zgód marketingowych. To znaczy, że promocyjne oprocentowanie będzie naliczane, ale dopiero wtedy, gdy pozwolimy pracownikom banku kontaktować się z nami w sprawach sprzedaży innych produktów lub usług.