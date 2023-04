Polacy wymyślili „patent” na tańsze zakupy, ale mniej przejmują się cenami. „Zaskakujące”

Pieniądze to coraz większy powód zmartwień dla Polaków. W ciągu roku średni koszt codziennych zakupów wzrósł o ponad 20 procent, płace nie były podnoszone tak szybko, w związku z tym realnie z powodu wysokiej inflacji zbiednieliśmy, co można sprawdzić w kalkulatorze wynagrodzeń. Widać to po podejściu do wydatków świątecznych: 68 procent Polaków zamierza wydać na Wielkanoc mniej niż w poprzednim roku, czując konieczność zaciskania pasa. Część konsumentów chce wziąć sklepy na przetrzymanie, odkładając zrobienie zakupów na ostatnią możliwą chwilę i licząc na to, że sprzedawcy, chcąc pozbyć się towaru, ogłoszą na niego promocje.

Tańsze zakupy na Wielkanoc. Polacy wymyślili sposób

Przed Bożym Narodzeniem producenci byli dopiero w połowie drogi podnoszenia cen, pełnia drożyzny pojawi się na Wielkanoc – prognozował w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Lenkiewicz, wiceprezes grupy Blix. Ekspert wyjaśnił, w jaki sposób wyższe ceny będą ukrywane przed klientami oraz jak zmienią się w związku z tym promocje, które niekoniecznie będą oznaczać oferowanie klientom obniżek.

Raport „Świąteczne wydatki Polaków na żywność. Edycja Wielkanoc 2023”, autorstwa UCE RESEARCH i Grupy BLIX pokazał, że spora grupa Polaków liczy na możliwość zaoszczędzenia na świątecznych zakupach dzięki odłożeniu ich na ostatnią chwilę. Najwięcej osób zrealizuje je tydzień przed Wielkanocą – 30,1 procent (w 2022 roku – 32 procent). Na dwa tygodnie przed świętami postanowiło nabyć potrzebne produkty 26,6 procent ankietowanych (poprzednio – 25,6 procent). Z kolei na kilka dni przed Wielką Niedzielą wybierze się do sklepów 22,6 procent rodaków (rok temu – 22,6 procent). Z niemal miesięcznym wyprzedzeniem już robiło zakupy 13 procent badanych (rok temu – 14,3 procent).

- Polacy najczęściej robią świąteczne zakupy na ostatnią chwilę głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, wielu osobom zależy na świeżym mięsie czy warzywach. Po drugie, w ostatnim tygodniu przed Wielkanocą konsumenci liczą na dodatkowe rabaty, bo nauczyło ich tego doświadczenie. I w tym roku, z uwagi na wysoką inflację, to będzie najczęstszą przyczyną odkładania wizyt w sklepach. Niektórzy mogą tylko obawiać się dużych kolejek do kas. Jednak rodacy będą wyjątkowo oszczędzać, przez co ich zakupy będą skromniejsze, a więc szybsze – wyjaśnił dr Krzysztof Łuczak.

Analitycy z UCE RESEARCH podali ponadto, że 81,5 procent badanych zamierza zrobić świąteczne zakupy w promocjach (rok wcześniej – 83,4 procent). Dla 7 procent ankietowanych ta kwestia nie ma znaczenia (poprzednio – 7,6 procent). 5,2 procent respondentów kupi produkty w regularnych cenach (rok temu – 5,5 procent). W dniu sondażu 3,4 procent uczestników jeszcze tego nie wiedziało (przed rokiem – 3,5 procent), a 2,9 procent nie umiało się określić (rok temu – brak takiej odpowiedzi).

– Promocje bezsprzecznie są najważniejszym driverem zakupowym dla Polaków, szczególnie w dzisiejszych czasach. Warto jednak zauważyć, że mają mniej wskazań niż w zeszłym roku, gdyż konsumenci mocniej zaciskają pasa i być może mniej spontanicznie kupują produkty, także będące w promocjach. To też wyraźnie pokazuje, że nastroje wśród rodaków są wyjątkowo kiepskie – zaznaczył dr Krzysztof Łuczak. Ankietowani wskazali też, co w tym roku szczególnie wpłynie na ich decyzję o wyborze produktów spożywczych podczas świątecznych zakupów. Przede wszystkim będzie to cena – 74,1 procent (rok temu – 86,4 procent).

– Przez wysoką inflację cena oczywiście jest najważniejszym obecnie czynnikiem zakupowym. Natomiast to, że ma mniejsze znaczenie niż rok temu, jest dość zaskakujące. To może świadczyć o tym, że Polacy mimo wszystko chcą kupić na Wielkanoc dobrej jakości produkty. Jednak warto sprawdzić po świętach, jak było w rzeczywistości, bo obecnie mamy do czynienia z deklaracjami. Decyzje konsumentów mogą jeszcze się zmienić przy półkach sklepowych, kiedy zderzą się z drożyzną – podsumował dr Łuczak.

RadioZET.pl/UCE Research