Polacy z małych miast odcięci od gotówki? ZBP odpowiada na zarzuty

Bank i bankomat w każdej miejscowości? Niekoniecznie. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Związku Banków Polskich zwrócił uwagę na falę likwidacji oddziałów banków i bankomatów szczególnie w małych miastach i wsiach. „Dotyka to społeczność lokalną, zwłaszcza osób starszych czy z niepełnosprawnościami” – czytamy w piśmie. Co na to ZBP?

Za mało bankomatów w małych miastach? „Dostosowujemy się do trendów”

Rzecznik zwrócił uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy małych miast i wsi mogą się swobodnie przemieszczać w poszukiwaniu bankomatu, czy oddziału. Często muszą oni korzystać z dostępnych bankomatów innych banków, przez co za dostęp do gotówki muszą dodatkowo płacić.

„W odczuciu skarżących takie działania banków ograniczają ich prawa konsumenckie. Podkreślają, że forma płatności gotówkowej jest nadal legalną, pełnoprawną, powszechną i akceptowaną formą transakcji, a tego rodzaju decyzje banków powodują ich wykluczenie społeczne i finansowe” – zaznaczył RPO.

Co na to bankowy? Związek Banków Polskich podczas konferencji prasowej odniósł się do uwag RPO.

- Od kilku lat obserwujemy znaczący wzrost liczby klientów korzystających z płatności elektronicznych. Bankowość dostosowuje się do aktualnych trendów, my od lat obserwujemy spadek liczby klientów, którzy swoje sprawy chcą załatwiać w oddziale banku. Większość z nas ma jednak konta online i aplikacje. To ogólnoświatowy trend - mówił prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

- Staramy się, aby zwłaszcza społeczność lokalna, była obsłużona przez pracowników sektora bankowego. Tam znajdują się głównie placówki banków spółdzielczych. Nie brakuje też automatów bankowych w gminach. Mamy wyliczenia, które przedstawimy Rzecznikowi – podsumował szef ZBP.

