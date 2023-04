Polacy z największym odsetkiem mieszkań na własność. „Nie ma jednak powodów do zadowolenia”

Mieszkanie na własność w dobie rekordowo wysokiej inflacji i stóp procentowych dla wielu Polaków pozostaje w sferze marzeń. Wobec niskiej zdolności kredytowej jedyną deską ratunku pozostaje najem lub… mieszkanie z rodzicami. „Ograniczona dostępność mieszkań jest jedną z głównych przyczyn faktu, że w Polsce aż 49 proc. osób w wieku 18-34 lata mieszka z rodzicami” – podał PIE na podstawie danych Eurostatu. Właścicielami mieszkań w Polsce są głównie osoby w grupie wiekowej 50 plus.

Mieszkanie na własność? W Polsce to norma, ale nie dla młodych

Kto posiada mieszkanie na własność w Polsce? PIE podał, że w kategorii dochodowej poniżej 60 proc. mediany aż 82 proc. społeczeństwa może pochwalić się własnością i jest to 30 proc. więcej niż średnia unijna. Nie jest to jednak powód do dumy, gdyż mowa bowiem o mieszkaniach z minionego wieku.

„Tak wysoki odsetek własności nie powinien jednak zadowalać, przede wszystkim ze względu na wiek mieszkań i domów w Polsce. Okazuje się, że większość z nich budowana była podczas zmian ustrojowych lat 90. XX wieku” – czytamy w raporcie.

Ostatnie miesiące nie należały jednak do najlepszych w oczach deweloperów i potencjalnych właścicieli mieszkań. Wysokie stopy procentowe, wyśrubowane warunki zapożyczenia się w banku i rekordowo niska zdolność kredytowa przełożyły się na wstrzymanie inwestycji. Polaków nie było stać na mieszkania, a w ślad za malejącym popytem spadła też podaż. W 2022 roku liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań mierzona powierzchnią mieszkań spadła r/r o 18 proc. – podał PIE.

Jesteśmy liderami w Europie jeśli chodzi o liczbę mieszkań posiadanych na własność. Jesteśmy także w czołówce krajów, w których największy odsetek młodych mieszka z rodzicami. „Ograniczona dostępność mieszkań jest jedną z głównych przyczyn faktu, że w Polsce aż 49 proc. osób w wieku 18-34 lata mieszka z rodzicami. W krajach UE skala tego zjawiska jest większa tylko na Malcie, w Słowacji i Bułgarii” – podał PIE. Tzw. gniazdowników jest niemal dwukrotnie mniej w Holandii, Szwecji czy Finlandii.

RadioZET.pl/PIE