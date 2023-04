Polacy zaciskają pasa. "Historycznie niski wynik sprzedaży"

Inflacja rzędu 16,1 proc. wymusiła na konsumentach zaciskanie pasa. Wzrost cen często zmusza bowiem do ograniczania zakupów, co widać po danych GUS. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2023 r. spadła o 7,3 proc. rok do roku. To już drugi miesiąc z rzędu ze spadkiem.

Sprzedaż mocno w dół. "Historycznie słaby wynik"

Urząd podał, że w skali roku największy spadek odnotowała sprzedaż paliwa (-20,7 proc.). Polacy odpuścili sobie także zakup mebli, prasy, a nawet niektórych kategorii żywności. Na plusie utrzymuje się jedynie sprzedaż ubrań (+1,7 proc.).

Polski Instytut Ekonomiczny wyjaśnił, że ceny nie przestają rosnąć, inflacja nadal rośnie szybciej niż pensje, co zmusza Polaków do obcięcia wydatków. Na poziom konsumpcji przekłada się także wyjazd wielu Ukraińców z Polski.

„Wysoka inflacja i spadek realnych wynagrodzeń ograniczają zdolności nabywcze wynagrodzeń. Konsumenci rezygnowali przede wszystkim z zakupów dóbr trwałych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na niski wynik jest wysoki punkt odniesienia z zeszłego roku – w marcu zeszłego roku do Polski napłynęła największa liczba uchodźców wojennych z Ukrainy” – czytamy w komentarzu.

Zdaniem ekspertów na ożywienie konsumpcji będziemy mogli liczyć wraz z dalszym spadkiem inflacji. Bardziej optymistyczne dane – zgodnie z taką prognozą – GUS zaprezentuje w drugiej połowie roku.

Dr hab. Jacek Tomkiewicz, ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego, dodał z kolei, że spadek konsumpcji jest powiązany ze spowolnieniem w gospodarce. - W zeszłym roku PKB wzrósł o 5,1 proc., na ten rok prognozy mówią o dynamice około 1 proc. Po drugie, słabnąca dynamika gospodarcza przekłada się na mniejszą dynamikę płac, co przy utrzymującej się wysokiej inflacji powoduje, że dochody realne w ostatnich miesiącach spadają, a co za tym idzie, zmniejsza się siła nabywcza naszych pensji – wyjaśnił ekspert.

Pierwszy kwartał br. minął pod znakiem spadków. Sprzedaż skurczyła się łącznie o 3,3 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku.

- Kiepskie wskaźniki makroekonomiczne zaczynają się zadomawiać w naszej gospodarce. Po spadku produkcji przemysłowej przyszedł czas na tąpnięcie sprzedaży detalicznej. Ta w ciągu roku obniżyła się aż o 7,3 proc. Nie licząc czasu ograniczenia aktywności gospodarczej w 2020 roku, to historycznie niski wynik – podsumował z kolei Mariusz Zielonka, ekspert z Konfederacji Lewiatan.

