Polacy zadłużeni na potęgę. Nie płacą czynszu, ani rachunków za prąd czy telefon

Inflacja rzędu 16,1 proc. przyczyniła się do zwiększenia długu. Rosnące opłaty i koszty życia sprawiły, że coraz trudniej jest związać koniec z końcem w szczególności wtedy, gdy już posiada się długi. Według danych Krajowego Rejestru Długów zaległości finansowe Polaków z tytułu czynszu oraz wszelkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego sięgają 290,8 mln zł, a są to tylko długi wpisane do rejestru.

Długi czynszowe rosną. Co z ich windykacją?

51,4 proc. uczestników badania Krajowego Rejestru Długów "Stosunek mieszkańców do windykowania należności od dłużników czynszowych" wskazuje, że zarząd wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej w wystarczający sposób informuje o sposobie zarządzania własnymi finansami. Co trzeci badany stwierdził, że zarząd nie udostępnia takich informacji, a tymczasem zadłużenie czynszowe Polaków rośnie. Z oficjalnych danych KRD mowa o łącznej kwocie 290,8 mln zł. Zaległości może jednak być więcej.

– Upublicznianie informacji o ogólnym zadłużeniu mieszkańców mogłoby zwiększyć świadomość lokatorów w kwestii nieterminowych wpłat i wpłynąć na budżet spółdzielni. Mieszkańcy dostaliby odpowiedź na nurtujące ich pytania: dlaczego plac zabaw dla ich pociech nie został postawiony, a klatka schodowa wciąż nie przeszła obiecanego jakiś czas temu remontu. Poczuliby się wtedy współodpowiedzialni za finanse. Niektórych mogłoby to zmotywować do szybszej spłaty swoich zaległych czynszów i zobowiązań na rzecz spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej – mówiła Katarzyna Mikołajczyk, kierownik zespołu wsparcia i obsługi klienta strategicznego Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Zdaniem ekspertki rozwiązaniem może być wpisanie dłużnika do rejestru długu. Zadłużeni często bowiem są winni pieniądze także innym podmiotom, a dług się roluje.

- Z naszych danych wynika, że dwie trzecie dłużników czynszowych zalega nie tylko z opłatami za mieszkanie, ale także wobec innych wierzycieli. Nie płacą za telefon, telewizję, radio, internet, energię elektryczną – wskazała ekspertka.

Wpis na listę dłużników zablokowałby dłużnikowi dostęp do innych usług finansowych na rynku, takich jak wzięcie kredytu w banku czy podpisanie umowy z operatorem telefonicznym. Co dziesiąty dłużnik czynszowy jest nierzetelnym klientem banków, firm pożyczkowych i towarzystw ubezpieczeniowych.

RadioZET.pl/PAP/KRD