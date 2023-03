Polacy znaleźli lukę w PPK. Dodatkowe pieniądze dostępne od razu

Pracownicze Plany Kapitałowe poprzez autozapis upomniały się o pieniądze 8 mln Polaków, którzy z uczestnictwa w programie wcześniej zrezygnowali. Spora część pracujących obawiała się, że może powtórzyć się historia z OFE. Czy rząd może „ukraść” pieniądze z PPK? Na to pytanie odpowiedział nam dr Tomasz Lasocki. Pojawiały się także obawy, czy pieniądze wpłacane do Planów pozostają własnością prywatną uczestników. – Środki można w każdej chwili wypłacić – zapewnił Robert Zapotoczny. Część Polaków postanowiła to wykorzystać, żeby błyskawicznie podnieść swoje wypłaty.

PPK sposobem na natychmiastową podwyżkę

Dlaczego zapisujecie do PPK na siłę, czy rząd może zabrać pieniądze wpłacone na Plany, czy na pewno można je w każdej chwili wypłacić? Takie pytania zadaliśmy w podcaście „Biznes. Między wierszami” Robertowi Zapotocznemu, współautorowi ustawy o PPK. W odpowiedzi na to ostatnie pytanie kryje się podpowiedź dotycząca sprytnego sposobu, w jaki część Polaków wykorzystuje Pracownicze Plany Kapitałowe w mniejszym stopniu do zwiększenia swojej emerytury, a w większym do uzyskania natychmiastowej podwyżki.

Pieniądze z PPK można wypłacać nawet co miesiąc – i to jest kluczem, jaki znaleźli Polacy, żeby móc konsumować większe pieniądze już teraz. W przypadku wycofania środków traci się co prawda dopłaty od państwa – 250 zł po 3 miesiącach partycypacji i 240 zł po każdym roku – jednak ma się dostęp do wpłaty dokonywanej przez pracodawcę. Domyślnie jest to 1,5 procent pensji.

Wypłacając więc środki z PPK przed czasem, otrzymuje się zwrot swoich 2 procent oraz 70 procent wpłaty pracodawcy – pozostała kwota wpłacana jest na konto ZUS. W praktyce więc, wypłacając pieniądze z PPK co miesiąc, otrzymujemy 1,05 procent bonusu do pobieranej pensji. Co na taki scenariusz korzystania z Planów powiedział Robert Zapotoczny?

- Stety lub niestety – lepiej, żeby ludzie na początku przekonali się, że jest taka możliwość, niż żeby w ogóle nie oszczędzali. Część z tych osób może skorzysta z tego, żeby się przekonać, że rzeczywiście mają dostęp do tych pieniędzy, i na to liczymy, a część po sprawdzeniu, że taka możliwość istnieje, po prostu będzie dalej oszczędzało – stwierdził współautor PPK.

Wypłacając pieniądze od razu zyskuje się 1 procent „podwyżki do pensji”. Jeśli jednak zacznie się w PPK oszczędzać, to przez 10 lat może otrzymywać się nawet kilkudziesięcioprocentowy dodatek do emerytury. Wybór sposobu korzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych należy do każdego partycypanta – jak widać opłaca się nawet wtedy, gdy pieniądze będzie wypłacać się od razu.

RadioZET.pl