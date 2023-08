Polak rozbił kumulację. Ogromna wygrana w Lotto

Wyniki losowania Lotto z 19 sierpnia to: 4, 5, 9, 11, 16 oraz 40. Szczęście uśmiechnęło się do gracza z Giżycka, który prawidłowo wytypował sześć liczb i wygrał pokaźną sumę pieniędzy w wysokości 5 905 704,70 złotych. Zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ulicy Staszica 15.

W sobotę padło też 49 wygranych drugiego stopnia (6674,40 zł), 3878 wygranych trzeciego stopnia (99,20 zł) oraz 65 748 wygranych czwartego stopnia (24 zł). Z kolei w Lotto Plus nie padła główna wygrana – podał Totalizator Sportowy.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, należy wytypować 6 z 49 liczb – samodzielnie, metodą chybił trafił lub w sposób mieszany. Koszt pojedynczego zakładu to 3 złote. Dopłacając złotówkę, wchodzimy do gry z Plusem o dodatkowy 1 mln zł w Lotto Plus.

Gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia w najbliższym losowaniu Lotto wynosi 2 mln zł. Wtorkowa kumulacja w Eurojackpot sięga już 45 mln zł. Losowanie już jutro (22.08) o godzinie 20:15.