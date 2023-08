Polak wygrał ekstra pensję. Szczęśliwiec ustawił się na kolejne 20 lat

Liczby wylosowane w Ekstra Pensji w minioną sobotę 12 sierpnia to: 3, 6, 14, 18, 22 oraz 1. Jak poinformował Totalizator Sportowy, szczęście dopisało graczowi, który zawarł zakład w punkcie Lotto przy ulicy Zwycięstwa 156 lok. 4 w Koszalinie w województwie zachodniopomorskim. Główna wygrana to 5000 zł wypłacane każdego miesiąca przez 20 lat.

Jak grać w Ekstra Pensję?

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 oraz 1 liczbę z 4. Grać można na własne liczby, metodą chybił trafił lub w sposób mieszany. Totalizator Sportowy przypomina, że w Ekstra Pensji można zagrać o jeszcze wyższą miesięczną pensję. Zwiększając stawkę x10 można wygrać nawet 50 tys. zł miesięcznie przez 20 lat i 1 mln zł w Ekstra Premii.

Kumulacja w Lotto i Eurojackpot

Kolejna szansa na zwycięstwo w grach liczbowych już we wtorek 15 sierpnia. W Eurojackpot do wygrania jest aż 60 mln zł, a w Lotto – 3 mln zł oraz przy zakupie gry z Plusem – także 1 mln zł w Lotto Plus.

