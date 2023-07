Polak wygrał ponad 28 mln złotych. Kosmiczna kumulacja w Lotto rozbita

Wyniki losowania Lotto z 27 lipca to: 1, 5, 7, 21, 22, 37. Totalizator Sportowy poinformował, że w czwartek stwierdzono "szóstkę" wartą równo 28 290 956 zł, 106 wygranych drugiego stopnia (płatnych po 4535,80 zł), 6013 wygranych trzeciego stopnia (płatnych po 77,90 zł) i 100 700 wygranych czwartego stopnia (płatnych po 24,00 zł).

Kumulacja w Lotto rozbita w Katowicach

Szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ulicy Józefowskiej 42 w Katowicach w województwie śląskim. Gracz sam wytypował liczby w sklepie Żabka. Czwartkowa wygrana to już 17. "szóstka" w Lotto w Katowicach i stanowi obecnie najwyższą katowicką wygraną w grach liczbowych. Ponadto w największym mieście Górnego Śląska padły też dwie "szóstki" w Lotto Plus.

"Każda tak wysoka kumulacja to znaczące wsparcie dla polskiego sportu i kultury. [...] Dzięki kumulacji, która rosła od 14 losowań, przekazaliśmy ponad 23,6 mln zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i ponad 6,3 mln zł na Fundusz Promocji Kultury. Dziękujemy graczom Lotto za wspieranie tych dwóch ważnych dziedzin życia społecznego!" – czytamy w komunikacie Totalizatora.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany (mix). Cena zakładu to 3 złote. Dopłacając złotówkę do zakładu można poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o dodatkowy 1 mln zł w Lotto Plus.

Osoby, którym wczoraj nie udało się trafić "szóstki", wciąż mają szansę na ogromne wygrane. W piątek 28 lipca odbędzie się losowanie Eurojackpot, w którym można zagrać nawet o 400 mln zł. Z kolei na sobotę 29 lipca zaplanowano kolejne losowanie Lotto i Lotto Plus.

RadioZET.pl