Polak z wygraną w Eurojackpot. Kumulacja rośnie do 150 milionów złotych

Wyniki piątkowego losowania Eurojackpot to: 1, 13, 16, 23, 27 oraz 10, 11. Wiadomo, że ponad 1,6 mln zł trafi do osoby, która zagrała na chybił trafił w supermarkecie Carrefour przy ulicy Drogowców 43 w Częstochowie w województwie śląskim.

Organizator loterii poinformował, że nie jest to pierwsza wysoka wygrana w Eurojackpot w Częstochowie. W mieście padły już wcześniej dwie podobne wygrane trzeciego stopnia (5+0), choć obie były niższe od tej piątkowej. Ponadto w Częstochowie odnotowano również cztery wygrane czwartego stopnia o wartości powyżej 100 tys. zł.

Kumulacje w Lotto i Eurojackpot

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot w puli na wygrane pierwszego stopnia znajdzie się nawet 150 tys. zł. Totalizator Sportowy również przypomina o dzisiejszym losowaniu Lotto – w kumulacji znajdują się 4 mln zł. Na graczy, którzy zdecydują się dopłacić złotówkę do zakładu i zagrać w Lotto Plus czeka gwarantowana pula na główną wygraną w wysokości 1 mln zł.