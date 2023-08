Polak zgarnął główną wygraną. Padła "szóstka" w Lotto Plus

Wyniki losowania Lotto Plus z 15 sierpnia to: 17, 18, 23, 26, 28, 47. We wtorkowym losowaniu padła główna wygrana, czyli 1 mln zł. Szczęśliwy zakład został zawarty metodą chybił trafił w punkcie Lotto znajdującym się przy ulicy 3 maja 6 w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim. To druga "szóstka" w Lotto Plus odnotowana w tym mieście. Rekordową wygraną nadal pozostaje "szóstka" w Lotto z czerwca 2018 roku – warta ponad 5,6 mln zł.

Jak zagrać w Lotto Plus?

Totalizator Sportowy przypomina, że milion złotych to maksymalna wygrana w grze Lotto Plus gwarantowana za trafienie "szóstki". Aby zagrać o tę kwotę, należy dokupić za zaledwie złotówkę opcję Plusa do zakładu Lotto. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

Już dziś (tj. w czwartek 17.08) kolejne szanse na wysokie wygrane w grach liczbowych. Kumulacja w Lotto nadal rośnie i w puli na wygrane pierwszego stopnia może się znaleźć nawet 5 mln zł, a w Lotto Plus ponownie można zagrać o 1 mln zł. Z kolei w piątek w Eurojackpot do wygrania jest 45 mln zł.

RadioZET.pl