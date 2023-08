Polak znów wygrał w Lotto. Kolejna kumulacja rozbita

Wyniki losowania Lotto z 10 sierpnia to: 5, 9, 12, 17, 23, 44. Gracz samodzielnie wytypował liczby w zwycięskim zakładzie. Totalizator Sportowy poinformował, w którym mieście wysłano kupon wart 2 mln zł.

"Szóstka" w Lotto w Szczecinie

Szczęśliwiec zagrał w punkcie Lotto przy ulicy Chopina 27 w Szczecinie. Najwyższa odnotowana w stolicy woj. zachodniopomorskiego wygrana to jak dotąd niezmiennie 13 180 786,50 zł – trafione w wigilijny wieczór 24 grudnia 2019 roku. Poza czwartkową wczorajszą, w samym Szczecinie padły już 22 "szóstki w Lotto oraz 2 "szóstki" w Lotto Plus.

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, metodą na chybił trafił lub w sposób mieszany (mix). Koszt jednego zakładu to 3 złote. Dopłacając złotówkę można zagrać o dodatkowy 1 mln zł w Lotto Plus.

W sobotę 12 sierpnia do wygrania w Lotto są znów 2 mln zł oraz 1 mln zł w Lotto Plus. Losowania można oglądać o godzinie 22:00 na lotto.pl, Facebooku, kanale YouTube oraz na antenie TVP3. Z kolei już we wtorek 15 sierpnia o godzinie 20:15 w Eurojackpot wygrać można 60 mln zł.

RadioZET.pl