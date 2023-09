Polak został milionerem w Eurojackpot. Kumulacja sięga już 180 mln zł

Wyniki losowania Eurojackpot z 5 września to: 9, 11, 13, 15, 25 oraz 4 i 9. Jak informuje Totalizator Sportowy, we wtorek w Polsce trafiono wygraną drugiego stopnia. Zakład, warty dokładnie 2 182 976,00 zł, zawarto w punkcie Lotto przy ulicy Niepodległości 3 w Olsztynku w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto gracze z naszego kraju trafili ponad 29 tys. wygranych niższych stopni.

Przypomnijmy, że również we wtorek padła "szóstka" w Lotto. Niemal 4 mln zł zasilą konto gracza z Hrubieszowa na Lubelszczyźnie. Rozbita kumulacja to nie tylko główna wygrana, lecz także ponad 160 tys. wygranych niższych stopni – ich łączna wartość to ponad 5 mln zł.

Jak grać w Lotto i w Eurojackpot?

W Lotto trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany. Dopłacając złotówkę do zakładu możemy poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o 1 mln zł w Lotto Plus. W grze Eurojackpot gracze typują 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb – w piątek (8.09) do wygrania jest aż 180 mln zł. Losowanie tej gry odbędzie się między 20:00 a 21:00.