Polaków nie będzie stać na bilety lotnicze? Ministra klimatu proponuje alternatywę

Paulina Hennig-Kloska była we wtorek “Gościem Radia ZET”. Ministra klimatu i środowiska przyznała, że ceny biletów lotniczych powinny być jeszcze droższe. - Powinniśmy z przelotów lotniczych z powodów środowiskowych korzystać jak najrzadziej - zastrzegła ministra. Hennig-Kloska zastrzegła, że chociaż popiera podwyższenie cen biletów lotniczych, “osoba uboższa też powinna móc korzystać z tej formy transportu”.

- Ale jeżeli zostaną podwyższone ceny biletów, to nie będą mogli korzystać ludzie ubożsi - zauważył prowadzący Bogdan Rymanowski. - Nie chciałabym, żebyśmy z pieniędzy publicznych dopłacali do utrzymania takich spółek lotniczych. Niech one się samofinansują - zaznaczyła Hennig-Kloska.

Hennig-Kloska popiera podwyższenie cen biletów lotniczych

Ministra została dopytana, czy podwyższenie cen biletów lotniczych będzie wymogiem unijnej dyrektywy "Fit for 55". - Nie wiem, czy jest tam dokładnie taki wątek. Tak jak powiedziałem, jest to środek transportu, która niesie ze sobą największy ślad węglowy. Jeśli mówimy o jego ograniczeniu, to przeloty powinniśmy ograniczać z dobrej woli - odpowiedziała.

- Mnóstwo ludzi nie będzie mogło sobie pojechać na wakacje na tydzień do Grecji, Hiszpanii, Tunezji - wymieniał Rymanowski. - Poziom życia spadnie? - zapytał.

Hennig-Kloska zaprzeczyła. - W zakresie, w którym przeloty są konieczne, one oczywiście będą. Natomiast z Poznania do Warszawy możemy przejechać pociągiem. Zachęcam do najbardziej pro-środowiskowej formy transportu, czyli kolei - mówiła w Radiu ZET.

Źródło: Radio ZET