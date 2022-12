Inflacja rzędu 17,5 proc. nadszarpnęła płynność finansową Polaków. Choć pensje statystyczne rosną, to wciąż wolniej niż inflacja, przez co ich realna wartość spada. Ograniczenie wydatków w szczególności w przypadku rodzin z dziećmi stało się nie lada wyzwaniem. Jak wynika z badania „Wydatki rodziców” przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, zaledwie 37,5 proc. rodziców stać na sfinansowanie wszystkich potrzeb dziecka (poniżej 18. roku życia).

Co drugi rodzic nie ma z czego zaoszczędzić na przyszłość dziecka

Inflacja wpłynęła na budżety domowe Polaków, którzy niepewnie patrzą w przyszłość. Ponad 70 procent Polaków twierdzi, że przyszły rok będzie gorszy dla budżetów domowych - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET.

Tymczasem co czwarty rodzic nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb dziecka. Co trzeci ogranicza się wyłącznie do tych niezbędnych. Najnowsze dane Krajowego Rejestru Długów nie napawają optymizmem: prognozowany wzrost inflacji może jedynie pogłębić problemy finansowe Polaków, które na krótko rozwiązują pożyczki.

Ponad 40 proc. rodziców przyznało w badaniu, że zdarzyło im się pożyczyć pieniądze, żeby zaspokoić potrzeby lub pragnienia dziecka. 11 proc. wszystkich deklaruje, że musi to robić regularnie. Najczęściej pożyczali na odzież i obuwie na zimę (32 proc.) oraz wyjazdy (27 proc.). Co 4. ankietowany z tej grupy przyznał, że musiał pożyczać na wydatki związane ze zdrowiem dzieci (leki, terapia, porady lekarskie). 22 proc. takich przypadków dotyczyło zakupu sprzętu w postaci komputera do nauki lub telefonu do kontaktu z dzieckiem.

- Prawie połowa z ankietowanych rodzin ma na swoim utrzymaniu przynajmniej dwójkę dzieci. W przypadku 14 proc. badanych to nawet troje i więcej. Zupełnie zrozumiałe, że wraz z większą rodziną, rosną wydatki. Dodatkowym problemem może być to, że w 1 na 7 przypadków mama lub tata zmuszeni są samotnie wychowywać i utrzymywać dzieci, a nierzadko także swoich rodziców. Najczęściej w takiej sytuacji postawione są kobiety. Jak wynika z naszego badania, panie stanowią 84 proc. wszystkich samotnie wychowujących. Nic dziwnego, że w takim momencie zaczyna brakować środków finansowych na coś więcej niż tylko podstawowe potrzeby – skomentował Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Skoro brakuje pieniędzy na bieżące potrzeby, oszczędności schodzą na dalszy plan. Połowa Polaków nie ma z czego odłożyć pieniędzy na studia czy mieszkanie dla potomstwa. 3/4 rodziców, którzy nie odkładają pieniędzy na dzieci, nie robi tego z powodu braku możliwości finansowych. 12 proc. z nich nie wierzy, że zdoła uzbierać kwotę, która będzie przydatna, a 8 proc. jest przekonanych, że dziecko powinno utrzymywać się samo.

RadioZET.pl/KRD