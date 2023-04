Polska dopiero na 27. miejscu. Nie takich danych oczekiwałby rząd

Polska i inne kraje OECD i Unii Europejskiej zostały ocenione pod względem efektywności wydatkowania środków publicznych i prywatnych w różnych sektorach gospodarki. Na tej podstawie eksperci z WEI ocenili Wskaźnik Bogactwa Narodów (WBN), mierzący strumień korzyści ekonomicznych przypadający w ciągu roku na jednego obywatela w krajach Unii Europejskiej oraz OECD. Jak wskazano, punktem odniesienia jest 2022 rok, czyli czas wyjścia z koronakryzysu, z którym do tej pory nie wszystkie kraje zdążyły się uporać. Gdzie w tej klasyfikacji znalazła się Polska?

Wskaźnik Bogactwa Narodów. Oceniono także rozwój Polski

Eksperci wskazali, że wskaźnik ten maleje w przypadku krajów zachodnich, zaś w przypadku wschodnim rośnie. Jest to stała prawidłowość wskazująca na gospodarki rozwinięte i rozwijające się.

„Największe gospodarki UE straciły w porównaniu z 2020 rokiem: Niemcy 2,1 punktu (2,2 proc.), Francja 3,4 punktu (4,2 proc.), a Włochy 0,7 punktu (0,9 proc.). Z drugiej strony wydaje się, że kraje Europy Wschodniej – przynajmniej w sensie gospodarczym – zostawiły epidemię COVID-19 za sobą. Poza nielicznymi wyjątkami np. w postaci Czech, gospodarki naszego regionu odnotowały wyższe wyniki WBN niż dwie edycje temu” – czytamy w analizie.

fot. WEI

Z raportu wynika, że największy progres we wschodniej Europie odnotowała Polska. Wskaźnik Bogactwa w jej przypadku urósł o 4,2 pp. (7 procent). Tuż za nią znalazła się Chorwacja, Litwa, Bułgaria i Estonia.

W klasyfikacji generalnej jesteśmy jednak raczej w ogonie Europy. Po ubiegłorocznym awansie, w tym roku Polska utrzymała 27. pozycję w rankingu WBN z wynikiem 64,4 punktu. Łącznie badanych krajów jest 38.

„Jeśli tempo wzrostu polskiego WBN utrzyma się w najbliższych dwóch lub trzech latach, należy spodziewać się wyprzedzenia Portugalii (67,8 punktu w obecnej edycji)” – prognozują eksperci.

Analitycy zwrócili także uwagę, że pozycję Polski w tej klasyfikacji zawdzięczamy jakości wydatków prywatnych. Z kolei jakość wydatków publicznych zmniejszyła się rok do roku z 61,2 do 59,1 – czyli o 2,1 punktu. „Był to jeden z największych spadków jakości wydatków publicznych w całej badanej grupie – większy zanotowały tylko Irlandia (-4,5 punktu) oraz Słowacja i Chile (po -3,0 punktu)” – oceniono.

W przypadku wydatków prywatnych per capita jakość zarządzania pieniędzmi przez Polskę oceniono nie najgorzej. Polska zajęła 26. miejsce. Jeśli chodzi zaś o wskaźnik jakości wydatków publicznych, to spadamy na 31. pozycję zestawienia. Wysoko oceniono wydatki związane z obronnością (25. miejsce) i bezpieczeństwo wewnętrzne (13. pozycja). Jakość wydatków na środowisko, uczelnie wyższe, czy też poziom wolności słowa i zgromadzeń plasuje nas jednak na końcu listy.

RadioZET.pl/WEI