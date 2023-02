Polska elektrownia jądrowa. Moskwa: podjęliśmy decyzję o wdrożeniu i doprowadzeniu do końca

Elektrownia jądrowa w Polsce o krok bliżej do realizacji - podpisano umowę na prace przedprojektowe z amerykańskimi partnerami. Symbolicznie uczyniono to podczas wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie. - Dzisiaj, myśląc o roku 2030, 2031, 2032 i wszystkich latach po nich następujących, podjęliśmy decyzje o wdrożeniu i doprowadzeniu do końca i do sukcesu, kluczowego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce - stwierdziła minister Moskwa.

Wstępna umowa na polską elektrownię jądrową podpisana

Moskwa podkreśliła, że projekt jest budowany "ze stabilnym, doświadczonym, bezpiecznym partnerem" i "wpisuje się we współpracę polsko-amerykańską".

- Polska i Stany Zjednoczone w ostatnich latach zdecydowanie wzmocniły swoją współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Nie byłoby terminala LNG bez deklaracji strategicznej współpracy ze strony amerykańskiej, bez stabilnych, bezpiecznych dostaw - dodała minister.

Moskwa stwierdziła ponadto, że w roku 2022, kiedy Europa przeżywała kryzys energetyczny, "w Polsce nie martwiliśmy się o bezpieczeństwo dostaw; to o co musieliśmy zadbać, to o godne ceny dla wszystkich odbiorców".

- Wierzę, że dzisiejsza decyzja i dzisiejsza umowa pozwoli nam się czuć bezpiecznie w tych kolejnych latach, gdzie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski - oświadczyła.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała w środę z Westinghouse umowę na prace przedprojektowe dla elektrowni jądrowej. Umowa ma umożliwić m.in. wstępne oszacowanie wartości projektu.

Umowę w obecności minister klimatu Anny Moskwy i ambasadora USA Marka Brzezinskiego podpisali prezes PEJ Tomasz Stępień, prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik i szef działu Energy Systems w Westinghouse David Durham.

Umowa obejmuje 10 głównych obszarów merytorycznych, m.in. opracowanie szczegółowego modelu realizacji inwestycji, przygotowanie oceny bezpieczeństwa, programu kontroli jakości, oraz identyfikację potencjalnych dostawców, z naciskiem na firmy z Polski. Umowa ma pozwolić na rozpoczęcie przez PEJ i Westinghouse pierwszych prac przedprojektowych, zanim dojdzie do uzgodnienia umowy wykonawczej.

- Realizujemy kamień milowy, z fazy koncepcyjnej wchodzimy w fazę przedprojektową, przygotowawczą; jeszcze w tym roku podpiszemy pierwszą umowę na projektowanie elektrowni jądrowej w Polsce - zapowiedział Tomasz Stępień.

RadioZET.pl/PAP