Polska jest gotowa na wojnę? Szef RARS: COVID pokazał nasze słabe strony

Wojna w Ukrainie wybuchła 24 lutego 2022 roku. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski podsumowuje w RadioZET.pl zaangażowanie polskiego rządu we wsparcie Ukrainie przez ostatnie dwanaście miesięcy.

Minęły dwa lata od wejścia w życie nowej ustawy o rezerwach strategicznych. Co się zmieniło? Jak wojna w Ukrainie wpływa na polskie rezerwy? Czy teraz nasze zasoby są większe czy mniejsze?

- Temat rezerw istniał od dawna i każde państwo ma zabezpieczone takie środki czy materiały na wypadek kryzysu - mówi prezes RARS Michał Kuczmierowski. - W Polsce było to zawsze bardzo przyzwoicie zorganizowane. Mieliśmy takie zasoby, które były utrzymywane na różne kryzysy. To były zasoby związane z żywnością, lekami, ale także środkami technicznymi jak np. mosty czy paliwa. To są te obszary, którymi zajmują się rezerwy. Natomiast COVID pokazał, że same zasoby to nie wszystko. Poza samymi zasobami my mocno przepracowaliśmy cała filozofię działania instytucji, która musi działać w kryzysie. Stawiamy na sprawność, szybkość działania i efektywne procedury. Nie mamy czasu w kryzysie, aby obieg dokumentów trwał dwa tygodnie. Bardzo mocno działamy na poleceniach ustnych - podsumowuje szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Czy jesteśmy przygotowani na wojnę lub kolejną pandemię w Polsce? Kuczmierowski tłumaczy, że dotychczasowe doświadczenia pokazują, że najważniejszym elementem oprócz środków materiałowych są sprawne i szybkie procedury oraz elastyczność działania.

- Nie można sobie pozwolić, aby w sytuacji kryzysowej zrzucać wszystko na przepisy, na to, że mamy związane ręce. Dlatego też projektując dwa lata temu nową ustawę o rezerwach strategicznych, tak zaplanowaliśmy pewne przepisy, aby mieć szybkie ścieżki do działania i dzisiaj widać, że one się sprawdzają. Korzystają też z nich inne resorty, bo czasami robimy zakupy dla innych instytucji. To są instrumenty, które pozwalają nam na zapewnienie pewnych zakupów czy zasobów w krótkim czasie. Szybkość działania jest tutaj kluczowa. Oczywiście nigdy nie da się przewidzieć wszystkich ryzyk i potencjalnych problemów, natomiast przez dwa lata udało nam się zbudować nie tylko struktury wewnętrzne, ale również współpracę między resortami i innymi instytucjami. To wyjątkowo ważne, ponieważ instytucje rozumieją teraz jak przebiega kryzys i jak szybko trzeba reagować.

