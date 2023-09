Polska kontra Ukraina. Jest decyzja w sprawie wwozu zboża

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja br. w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Polski rząd zadeklarował, że niezależnie od decyzji UE o ewentualnym przedłużenia embargo nie będzie wpuszczał do naszego kraju zboża z Ukrainy. Przez zalanie silosów importem z Ukrainy i obniżką cen skupu tekę stracił wcześniej minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Zboże z Ukrainy. Rząd przedłuży zakaz

„Rząd PiS chroni polskich rolników! Nie otworzymy granic przed ukraińskim zbożem! EMBARGO zostaje!” – napisał w serwisie X premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej szef rządu podkreślił, że „będziemy robili wszystko, aby rynek ustabilizować”, ponieważ „interes polskiej wsi i polskiego rolnika jest dla nas absolutnym priorytetem”.

- Wiemy, że rynek rolny został zdestabilizowany poprzez wojnę wywołaną na Ukrainie. My zdecydowaliśmy się w kwietniu na zablokowanie dostaw z Ukrainy i wwozu zboża do Polski. Do 15 września ten zakaz został zapisany, a niezależnie od decyzji UE my to embargo przedłużymy – zapowiedział Morawiecki.

Jak dodała KPRM, we wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu przedłużenie środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy niektórych produktów, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii.

Dodano, że rząd wzywa Komisję Europejską do: przedłużenia po 15 września 2023 r. zakazu importu z Ukrainy czterech produktów rolnych: pszenicy, kukurydzy, rzepaku (rzepiku) i nasion słonecznika; oraz podjęcia natychmiastowych działań, w celu wypracowania rozwiązań pozwalających na stabilne i efektywne funkcjonowanie lokalnych producentów w Polsce i w UE.

Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony – przez Polskę będą mogły przejeżdżać transporty do krajów trzecich. Operacje te są ściśle kontrolowane przez odpowiednie służby.