Polska ma nowego milionera. Wielka kumulacja w Lotto rozbita

Wyniki losowania Lotto z 13 maja to: 2, 7, 8, 32, 41, 45. W sobotę padła główna wygrana, 61 wygranych drugiego stopnia (płatne po 5776,40 zł), 3098 wygranych trzeciego stopnia (płatne po 213 zł) oraz 60 598 wygranych czwartego stopnia (płatne po 24 zł).

"Szóstka" w Lotto w Lisiej Górze

Sobotnia "szóstka" w Lotto jest warta 8 582 716,30 zł. Kwota, jaka trafi na konto zwycięzcy, zostanie obniżona o 10-procentowy podatek i wyniesie dokładnie 7 724 444,67 zł. Zwycięzca zawarł zakład w punkcie Lotto przy ulicy 1 Maja 1 w Lisiej Górze w województwie małopolskim.

Kolejne losowanie i szansa na główną wygraną w Lotto już we wtorek 16 maja. Do zgarnięcia są 2 miliony złotych, a po dopłaceniu złotówki do zakładu także milion w Lotto Plus. Dodatkowo kumulacja w Eurojackpot sięga 110 mln złotych.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany (mix). Cena zakładu to 3 złote. Totalizator Sportowy przypomina, że warto dopłacić złotówkę do zakładu i poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o 1 mln zł w Lotto Plus.

RadioZET.pl