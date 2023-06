Polska z najniższym bezrobociem w UE. Dzielimy podium z innym krajem

W kwietniu 2023 stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, wyniosła w Polsce 2,7 procent, tyle samo co miesiąc wcześniej; to najniższy wskaźnik w UE - podał w czwartek Eurostat. Liczba osób poszukujących pracy co prawda minimalnie wzrosła, nie wpłynęło to jednak na statystykę.