Polski bank zaatakowany przez hakerów. "Należy pilnie zmienić hasła"

Do ataku hakerskiego doszło w Banku Spółdzielczym w Zambrowie, który jest zrzeszony w sieci BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości). Działalność prowadzi w 8 placówkach: w centrali w Zambrowie, w 4 oddziałach: w Rutkach, Kołakach Kościelnych, Kobylinie Borzymach i Zawadach, 2 filiach na terenie miasta Zambrów oraz punkcie kasowym. Pierwsze problemy pojawiły się w połowie stycznia. 16 stycznia zauważono pewne odstępstwa w funkcjonowaniu systemu, w związku z czym dokonano analizy i stwierdzono, że dane klientów zostały zaszyfrowane. Atak wywołał zaniepokojenie wśród klientów banku. Placówka opublikowała oficjalny komunikat:

“W Banku Spółdzielczym w Zambrowie doszło do awarii, będącej skutkiem incydentu bezpieczeństwa. Przywróciliśmy już dostęp do bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych i firmowych, szybkie przelewy Express Elixir, usługę mojeID, PayByNet oraz aplikację mobilną mobileNet (aplikacja mobilna wymaga ponownego sparowania). Zalogowanie się do bankowości wymaga zmiany hasła”.

Bank Spółdzielczy w Zambrowie zaatakowany przez hakerów. Jak zalogować się do konta?

Aby móc dalej korzystać z konta bankowego online, należy zmienić hasło. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, wystarczy zadzwonić do banku (pod jeden z numerów: 453 011 258, 453 011 260). Jak uspokaja bank:

“Wraz z dostawcami systemów informatycznych intensywnie pracujemy nad przywróceniem kolejnych usług. Będziemy Państwa informować o postępach prac. Zapewniamy, że Państwa środki są bezpieczne. Bank Spółdzielczy w Zambrowie jest członkiem Zrzeszenia BPS i Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”.

Zambrowska placówka bankowa niezwłocznie zgłosiła do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych klientów.