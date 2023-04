Polski Ład to jeszcze nie koniec. Rząd szykuje kolejne zmiany w podatkach

Podatki dla wielu Polaków to „czarna magia” – z badania przeprowadzonego dla ZPP w 2017 roku wynikało, że 42 procent rodaków nie wiedziało, że płaci VAT. Świadomość ta wzrosła zapewne od czasu wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej i obwieszeniu sklepów obwieszczeniami o obniżeniu podatku od wartości dodanej. Wciąż jednak mało kto wie, jak dużo podatków tak naprawdę płacimy. Wszystkie – a zebrała się całkiem pokaźna liczba – można poznać dzięki rejestrowi danin publicznych.

Największa od lat nowelizacja ordynacji podatkowej

Polski Ład namieszał w podatkach: wprowadził ulgę dla klasy średniej, którą później zlikwidował, wprowadzając niższy PIT. Skarbówka teoretycznie ma tej ulgi nie uwzględniać, gdyż reforma z 1 lipca co do zasady ma być korzystniejsza dla podatników. Jeśli jednak ktoś wyszedłby na Polskim Ładzie lepiej niż na Niskich Podatkach, fiskus wyliczy „hipotetyczny podatek”. Zawiłości związane z rozliczeniem PIT w podcaście „Biznes. Między Wierszami” wyjaśnił Dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów Arkadiusz Jedynak.

Oglądaj

Czy w przyszłości czeka nas powtórka z fiskalnej „rozrywki”? - Premier Morawiecki powiedział o potrzebie upraszczania systemu podatkowego. W tym kierunku będę proponował kolejne rozwiązania. Jednym z priorytetów – największa od lat nowelizacja ordynacji podatkowej – powiedział wiceszef Ministerstwa Finansów Artur Soboń w rozmowie z "Gazetą Polską".

Wiceminister zadeklarował, że resort traktuje ten projekt priorytetowo, a zmiany mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku. Modyfikacje mają koncentrować się na upraszczaniu procedur. Soboń o części rozwiązań mówił już wcześniej, koncentrując się właśnie na usprawnieniach w szybkim załatwianiu spraw.

- Prostsze sprawy będą mogły być załatwiane na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym, co pozwoli na uzyskanie decyzji już w 14 dni. Kolejne rozwiązanie umożliwi umorzenie podatku przed terminem jego płatności. Aktualnie podatnik musi czekać z wnioskiem o umorzenie do czasu powstania zaległości podatkowej, co jest uciążliwe – powiedział Soboń. Dodał, że w ramach nowelizacji Ordynacji pojawi się możliwość zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł. Obecnie istnieje taka możliwość do kwoty 1 tys. zł.

- Jednym z priorytetów na 2023 rok jest największa od lat nowelizacja ordynacji podatkowej, która będzie zawierała m.in. oczekiwane przez obywateli ułatwienie na gruncie podatków czy wdrożenie rozwiązań strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od 2023 roku wejdą w życie przepisy dotyczące Slim VAT 2. To kolejny pakiet uproszczeń w VAT, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Na pewno będą też propozycje na kolejną kadencję – zapowiedział Artur Soboń.

RadioZET.pl/PAP