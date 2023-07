Polski Ład zabrał krocie ze składki zdrowotnej. Rząd odpowiedział, co mamy w zamian

Polski Ład sprawił, że podatnicy rozliczający się według skali podatkowej nie odliczą już w podatku kosztów składki zdrowotnej. Muszą zatem ponosić koszty pełnej 9 proc. składki, choć sama stawka podatku PIT spadła z 17 do 12 proc. Zdaniem posłanki Aleksandry Gajewskiej „nowe przepisy w praktyce oznaczają przerzucenie finansowania ochrony zdrowia na obywateli, co może budzić poważne wątpliwości konstytucyjne, gdyż to na państwie polskim spoczywa obowiązek utrzymywania publicznej ochrony zdrowia”. Resort zdrowia odniósł się do tych zarzutów i podsumował pierwsze 1,5 roku z Polskim Ładem.

Co mamy ze składki zdrowotnej? Rząd widzi poprawę po Polskim Ładzie

Posłanka Platformy Obywatelskiej w interpelacji do rządu polowała się na art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że „Obywatelom, niezależne od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. W świetle powyższej zasady, to nie na barkach obywateli powinien spoczywać obowiązek utrzymywania służby zdrowia. Pogląd ten wyraził także w Rzecznik Praw Obywatelskich, który uznał, że „niedopuszczalnym jest, aby obecne rozwiązania w całości przerzucały na obywatela obowiązek państwa zapewnienia środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych”.

„Nowe przepisy w praktyce oznaczają przerzucenie finansowania ochrony zdrowia na obywateli, co może budzić poważne wątpliwości konstytucyjne, gdyż to na państwie polskim spoczywa obowiązek utrzymywania publicznej ochrony zdrowia” – napisała parlamentarzystka z PO w interpelacji do resortu zdrowia. Posłanka Gajewska zapytała także o to, w jaki sposób zmiany w składce zdrowotnej przyczyniły się do poprawy jakości usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia.

Maciej Miłkowski z resortu zdrowia w odpowiedzi przywołał kilka danych. Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że nakłady na NFZ nieustannie rosną. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 roku wyniosły ponad 90 mld zł. W 2023 roku mowa o kwocie przekraczającej 117 mld zł.

Należy zaznaczyć, że dzięki prognozie wyższych wpływów środków ze składki zdrowotnej, budżet NFZ 2022 r. zwiększył się o ponad 9,1 mld zł, z czego najwięcej środków przeznaczono na leczenie szpitalne, tj. 5,18 mld zł. Ministerstwo Zdrowia

Resort dodał ponadto, że wobec dwucyfrowej inflacji i gigantycznych rachunków za prąd zwiększono w 2022 roku dofinansowanie dla placówek medycznych. Z związku z podwyżkami dla przedstawicieli służby zdrowia zwiększano ogólny poziom finansowania sektora zdrowotnego. Dodatkowo na 2023 roku zmienił się plan finansowy NFZ. „Zgodnie z powyższym, plan finansowy NFZ wzrósł o blisko 4,8 mld zł, w tym na leczenie szpitalne o ok. 3,4 mld zł” – czytamy w odpowiedzi.

Miłkowski poinformował także, że skrócenie kolejek i czasu oczekiwania na wizytę u lekarza pozostaje priorytetem resortu. „Dlatego działania mające na celu zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej podejmowane są systematycznie. Przede wszystkim zapewniane są odpowiednie środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej” – czytamy. Resort poinformował też nad pracami nad centralnym systemem umożliwiającym „optymalne wykorzystanie wolnych terminów świadczeń oferowanych przez poszczególne placówki”. To wszystko za pieniądze ze składki, która – jak dodano – wciąż jest przedmiotem prac w rządzie.

- Są analizy mające na celu usprawnienie rozwiązań w zakresie składki zdrowotnej, które zostały wprowadzone przez ustawę Polski Ład. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przedmiotowe kwestie są obecnie konsultowane oraz analizowane z Centralą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Finansów – podsumował przedstawiciel resortu zdrowia.

