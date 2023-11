Polski nie stać na 13. i 14. emeryturę? „Nie wiemy, co jest w księgach”

13. i 14. emerytura na stałe wpisały się w kalendarze seniorów. Dodatkowe świadczenia wypłacane są na podstawie odpowiednich ustawy, a PiS po okresie zarzucania koalicji, że nowym programem będzie hasło „pieniędzy nie ma i nie będzie” zaczęło się zarzekać, że środki na wypłaty zostały zapewnione w przygotowanym projekcie budżetu. Michał Kamiński w audycji „Gość Radia ZET” stwierdził, że sytuacja może być bardziej złożona, ale priorytetem rządu będzie to, żeby „koszty trudnych rzeczy w jak najmniejszym stopniu ponosiło społeczeństwo”.

Likwidacja 13. i 14. emerytury? „Musimy być bardzo szczerzy”

- Wbrew pozorom programy gospodarcze się uzupełniają. Rząd koalicyjny jest wypadkową najrozmaitszych pomysłów. Mogę powiedzieć, chociaż nie uczestniczyłem w tych rozmowach: priorytetem tego rządu, poza oczywistym uzdrowieniem sytuacji finansów publicznych i generalnie rozumianej sfery podatkowej i gospodarczej, z całą pewnością będzie to, żeby koszty trudnych rzeczy w jak najmniejszym stopniu ponosiło społeczeństwo – taką deklarację złożyć w programie „Gość Radia ZET” Michał Kamiński, który został ponownie wybrany na senatora.

Przedstawiciel nowej koalicji rządowej zastał zapytany, czy Tarcza Antyinflacyjna powinna zostać przedłużona na cały 2024 rok. W jej ramach stawka podatku VAT na część produktów żywnościowych została obniżona do 0 procent, dzięki czemu ceny wzrosły mnie. - Rząd zrobi wszystko, żeby zerową stawkę VAT na żywność utrzymać – zadeklarował rozmówca Bogdana Rymanowskiego.

Prowadzący program „Gość Radia ZET” zapytał także, czy Polski nie stać na 13. i 14. emeryturę. – Być może – odparł Kamiński. - Dzisiaj nikt odpowiedzialny nie mógłby państwu powiedzieć niczego innego z tego prostego powodu: my nie wiemy, co jest w księgach. Dziś prezydent niestety robi wszystko, żebyśmy do tych ksiąg mogli w imieniu państwa dostać się jak najpóźniej, zajrzeć do skarbu naszego kraju i zobaczyć, co państwu Prawo i Sprawiedliwość zostawiło – uzupełnił senator.

- Warunkiem powodzenia tego rząd będzie transparentność w przekazie. Od samego początku musimy być bardzo szczerzy w tym, co zrobimy, czego nie zrobimy, na co nas stać, a na co nie stać, i bardzo szczerzy w pokazaniu prawdziwego obrazu – zastrzegł Michał Kamiński. W poprzednich wypowiedziach przedstawiciele koalicji zapewniali, że „nic co dane, nie zostanie zabrane”.

Dotyczyć to ma także dodatkowych świadczeń dla seniorów. Emerytów może czekać miła niespodzianka – jeśli uda się spełnić obietnice wyborcze, w 2024 roku mogą otrzymać 3 podwyżki emerytów i rent.

