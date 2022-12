Polskie Sieci Energetyczne tworzą aplikację. Powie, kiedy prać i odkurzać

Ceny energii w 2023 roku zostaną w przypadku gospodarstw domowych zamrożone na poziomie taryf z roku 2022. Nie oznacza to jednak, że rachunki nie wzrosną: wraz z likwidacją tarczy antyinflacyjnej od 1 stycznia 2023 stawka podatku VAT na prąd elektryczny wróci do wysokości 23 procent. - Zachęcamy do oszczędzania energii elektrycznej w godzinach szczytu i przesuwania jej zużycia na inne godziny - powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Będzie to miało potencjalny wpływ na koszta generowania energii. Podpowiedzi, w jakich godzinach nie robić prania, nie odkurzać czy nie prasować ma podsuwać aplikacja, nad którą pracują Polskie Sieci Energetyczne.

Aplikacja do oszczędzania energii. Podpowie, kiedy zużywać prąd

Po wprowadzeni embargo na węgiel z Rosji kryzys energetyczny stał się w Polsce realny. Polski system energetyczny korzysta co prawda głównie z krajowego węgla, a brak importu dotknął gospodarstwa domowe używające surowca do ogrzewania, jednak ogromne podwyżki cen wpłynęły na koszty polskich elektrowni. Dla przedsiębiorstw oznaczało to nawet kilkukrotny wzrost rachunków.

Pomocą dla systemu energetycznego byłoby rozładowanie godzin szczytowego zużycia. Eryk Kłossowski wytłumaczył, że przygotowywana aplikacja nie będzie narzędziem ostrzegawczym o zbyt dużym zużyciu, tylko będzie informować o godzinach, podczas których użytkownicy proszeni są o zminimalizowanie zużycia.

- To nie jest żadna próba bicia na alarm i mówienie, że nastąpi stres w systemie. To są po prostu oznaczone przez nas godziny, w których generacja jednostek konwencjonalnych, a zatem tych, które są najmniej efektywne, które są najbardziej szkodliwe dla klimatu, cechujące się największą emisją gazów cieplarnianych, jest najwyższa - wytłumaczył Kłossowski.

Według prezesa PSE chcący oszczędzać w godzinach szczytu mogą m.in. wyłączać urządzenia, które pozostają w trybie czuwania, odłączać zasilacze i ładowarki oraz wyłączać światła w pomieszczeniach, z których się nie korzysta.

- Namawiamy do przesunięcia czasu, w którym pierzemy, uruchamiamy zmywarkę, pieczemy ciasto na inne godziny, te, które są oznaczone na naszym „krawieckim centymetrze” na zielono - dodał Kłossowski. Zachęcił też korzystających z pomp ciepła do tego, aby w godzinach szczytowych (na stronie PSE oznaczonych na żółto) zredukować temperaturę o przynajmniej 1 stopień.

- Prace nad aplikacją trwają. One są w tej chwili w stadium zaawansowanego studium koncepcyjnego. Trzeba wymyśleć jeszcze kilka szczegółów funkcjonowania tej aplikacji, ale ona niebawem powinna powstać - poinformował prezes PSE.

RadioZET.pl/PAP