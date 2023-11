Pomoc dla milionów Polaków. „Natychmiastowe przystąpienie do procedowania ustawy”

Wakacje kredytowe także w 2024 roku, ale tylko dla wybranych – zakłada wniesiony do Sejmu projekt ustawy. O niezwłoczne prace nad projektem zaapelował w parlamencie Waldemar Buda.

Buda: ponad milion Polaków będzie miało problem

- Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad i natychmiastowe przystąpienie do procedowana ustawy, która ma wprowadzić wakacje kredytowe. Ponad milion rodzin ma płatność pierwszej raty kredytowej w 2024 roku do 10 stycznia. Dwukrotnie złożyliśmy już projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Jeśli chcecie zmienić ten projekt, to go zmieńmy, ale zacznijmy pracować. Grozi nam sytuacja, w której wiele osób będzie miało gigantyczne problemy ze spłatą kredytów. Nad tą sprawą powinniśmy mieć pewną zgodę – mówił Waldemar Buda.

Wakacje kredytowe to możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytów. Takie wsparcie okazało się przydatne dla 2 mln Polaków, którzy bez względu na dochody czy wielkość kredytu mogli zawiesić spłatę. Część z nich – rzecz jasna – wykorzystała ten czas na nadpłatę kredytu, co zdaniem bankowców było wystarczającym argumentem, by w przyszłym roku ograniczyć ten rodzaj pomocy.

Zgodnie z projektem wniesionym do Sejmu możliwość zawieszenia spłaty przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 000 zł. W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 000 zł, ale nie wyższa niż 800 000 zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe, ale w takim przypadku skorzystać będzie mógł z niego kredytobiorca, w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50 proc.

Źródło: Radio ZET