Ponad 1000 złotych co miesiąc przez trzy lata. Komu przysługuje świadczenie?

Renta szkoleniowa to dodatek, który ZUS wypłaca od wielu lat. Świadczenie jest przewidziane dla osób, które nie mogą pracować w swoim aktualnym zawodzie i z pewnych powodów muszą się przekwalifikować. Renta szkoleniowa może pomóc w trudnej sytuacji, ale też pomaga osobom, które po prostu chciałyby zmienić zawód.

– Od kilku lat na Dolnym Śląsku nie wypłaciliśmy żadnej renty szkoleniowej. Wynika to z tego, że wciąż niewiele osób wie, że może do nas złożyć wniosek o tę specjalną rentę i dzięki temu skończyć kursy przekwalifikowania zawodowego, które umożliwią dalszą pracę – mówi cytowana przez portal infor.pl, Iwona Kowalska-Matis rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku.

Komu przysługuje renta szkoleniowa? Trzeba spełnić te kryteria

Renta szkoleniowa jest wypłacana po wydaniu specjalnego orzeczenia. By je uzyskać, trzeba wybrać się do lekarza orzecznika. Trzeba też posiadać odpowiednie okresy składkowe i nieskładkowe. Muszą one wynosić minimum:

1 rok - w przypadku powstania niezdolności do pracy przed 20 rokiem życia,

2 lata - w przypadku powstania niezdolności do pracy w wieku od 20 do 22 lat,

3 lata - w przypadku powstania niezdolności do pracy w wieku od 22 do 25 lat,

4 lata - w przypadku powstania niezdolności do pracy w wieku od 25 do 30 lat,

5 lat - w przypadku powstania niezdolności do pracy w wieku powyżej 30 lat.

Aby ubiegać się o rentę, należy złożyć pakiet dokumentów, między innymi kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Przesłanką do udzielenia renty jest również decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej przez państwowego inspektora sanitarnego. Dokumenty należy złożyć przed zamierzonym terminem przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy: nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Renta szkoleniowa: ile dokładnie wynosi?

Początkowo renta szkoleniowa jest przyznawana najczęściej na pół roku. Dodatek można pobierać maksymalnie przez trzy lata. Jeśli chodzi o wysokość świadczenia, nie może być ono niższeniż minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, czyli 1191,33 złotych.

Źródło: Radio ZET/zus.pl