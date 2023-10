Ponad 65 tys. wniosków. „Żaden inny program nie przyniósł takich efektów”

Pierwsze Mieszkanie to relatywnie nowy rządowy program zakładający m.in. dopłaty do kredytów finansowane z pieniędzy publicznych. Kredyt 2 proc. – jak zaznaczył resort – cieszy się powodzeniem wśród tych, którzy rzecz jasna mogą z niego skorzystać. Ustawodawca wykluczył bowiem tysiące potencjalnych kredytobiorców.

Kredyt 2 proc. „Żaden inny program nie przyniósł takich efektów”

Złożono już 65, 6 tys. wniosków o bezpieczny kredyt, a banki zawarły umowy na kwotę 6,9 mld zł - poinformowało PAP Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Szef resortu Waldemar Buda zapewnił, że „program nie jest zagrożony”. Jeśli pieniędzy na dopłaty miałoby zabraknąć, fundusz zostanie zwiększony.

Od lipca złożono 63 629 wniosków o tani kredyt

banki zawarły 17 548 umów kredytowych na łączną kwotę ok. 6,934 mld zł

Średnia kwota udzielonego kredytu to 395,1 tys. zł.

- Po trzech miesiącach śmiało możemy powiedzieć, że program Pierwsze Mieszkanie okazał się sukcesem, co potwierdzają najnowsze statystyki. Żaden z programów mieszkaniowych uruchomionych po 1989 roku nie przyniósł tak wymiernych efektów w tak krótkim czasie, co muszą przyznać nawet najwięksi sceptycy. To program, który idealnie trafił w potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa - ocenił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Przypomnijmy o „konkurencji” Pierwszego Mieszkania. Poprzedni program Prawa i Sprawiedliwości – Mieszkanie Plus – okazał się fiaskiem, co potwierdzili sami przedstawiciele rządu. Jak powiedział wcześniej szef MRiT, „nie kontynuujemy Mieszkania plus, bo ono się nie sprawdziło”.

Kredyt 2 proc. ma spełnić swoją rolę i dać Polakom szanse na wymarzone, choć już sporo droższe mieszkania. Z analizy Związku Banków Polskich wynika, że już sama zapowiedź tego programu podbiła ceny mieszkań. „Pierwsze transakcje finansowane tym kredytem przypadają dopiero na lipiec 2023 roku, jednak podjęta analiza zmian cen ofertowych na rynku mieszkaniowym pokazuje, że im bliżej uruchomienia programu, tym bardziej widoczny był jego wpływ na ceny ofertowe” – czytamy.