Ponad miliard złotych na kontach. ZUS oddał płatnikom pieniądze

ZUS przelał łącznie miliard złotych na konta płatników w ramach rozliczenia rocznego składki na ubezpieczenie zdrowotne. - Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 roku opłacała składkę na własne ubezpieczenie zdrowotne, w roku bieżącym po raz pierwszy miała obowiązek dokonania rocznego rozliczenia tych składek za ubiegły rok – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS zwrócił przedsiębiorcom pieniądze

Jeśli z rozliczenia płatnika wynikało, że nadpłacił składkę zdrowotną, to na jego wniosek ZUS oddał mu pieniądze. Chodzi o płatników składek, którzy nie mają zaległości składkowych lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W przypadku dłużników nadpłata zatrzymywana jest na poczet zaległości.

- Na podstawie złożonych wniosków dotychczas przelaliśmy do przedsiębiorców 1 miliard 124 miliony złotych. Tylko we wtorek 18 lipca do prowadzących firmy trafiło ponad 200 mln zł – poinformowała szefowa ZUS.

W świetle prawa ZUS ma czas do 3 sierpnia na przelanie tych pieniędzy płatnikom. - Robimy wszystko, aby przedsiębiorcy otrzymali pieniądze możliwie szybko – dodała profesor Uścińska.

RadioZET.pl/PAP