Ponad milion seniorów dostanie pieniądze. ZUS informuje o przelewach

Czternasta emerytura wypłacana jest wraz z powszechnym świadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Seniorzy mogą liczyć we wrześniu na zastrzyk gotówki, gdyż wraz z emeryturą otrzymają ekstra pieniądze. Pierwsi beneficjenci otrzymali dodatkowe środki jeszcze przed weekendem, 5 września we wtorek ruszyły kolejne przelewy.

14. emerytura. Terminy wypłat

We wtorek 5 września do kolejnej grupy emerytów i rencistów trafiła czternasta emerytura. ZUS wypłacił jak dotąd około 2,1 mld zł. - Pierwsi emeryci i renciści – około 864 tys. osób – otrzymali czternaste emerytury już w piątek 1 września. W kolejnym terminie, 5 września, czternastkę otrzymało kilkadziesiąt tysięcy osób. Przygotowywane są kolejne wypłaty – przekazała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Dodała, że "w kolejnych terminach – 5 i 6 września czternastkę otrzyma 1,3 mln osób na kwotę 2,9 mld złotych".

Terminy wypłat czternastych emerytur to: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Warto jednak nadmienić, że 10 września wypada w niedzielę, zatem seniorzy dostaną przelew szybciej – w piątek 8 września.

Świadczenie w pełnej wysokości wynosi 2650 zł brutto. W sumie czternastki otrzyma w tym roku około 8,8 mln emerytów i rencistów. Jeśli senior pobiera świadczenie wyższe niż 2900 zł, zadziała zasada „złotówka za złotówkę”. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.