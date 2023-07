Popularna sieciówka zniknie z rynku? Właściciel w tarapatach finansowych

Pepco posiada w Polsce ponad 1200 sklepów m.in. z artykułami tekstylnymi, akcesoriami dla domu i zabawkami. W całej Europie jest ponad 3 tys. oddziałów tej sieci, która dała pracę niemal 30 tys. osób. Holding Steinhoff International, właściciel 72 proc. akcji sieci Pepco, jest na granicy bankructwa. Jak to wpłynie na funkcjonowanie znanych w Polsce sklepów?

Co dalej w Pepco? Właściciel ma problemy finansowe

Jak wyjaśnił serwis Money.pl, południowoafrykański holding wpadł w kłopoty za sprawą afery księgowej, która wybuchła w 2017 roku. Akcjonariusze ponieśli straty, których nie zdołali odrobić. Zobowiązania sięgają 46 mld zł.

Cytowany przez portal analityk Conotoxia Ltd. Grzegorz Dróżdż, uspokoił jednak, że nawet jeśli Steinhoff będzie zmierzać w kierunku upadłości, to nie powinno to mieć bezpośredniego wpływu na działalność i notowania akcji Pepco.

- W przypadku rozwiązania spółki matki zazwyczaj działalność niezależnych operacyjnie spółek pozostaje nienaruszona. W niektórych sytuacjach spółki córki mogą być przeniesione do innej spółki w wyniku fuzji lub przejęcia, umożliwiając im kontynuację działalności pod nowym właścicielem – zauważył Dróżdż.

Grupa Pepco tymczasem prężnie się rozwija i planuje dalszą ekspansję. W III kwartale br. obrotowego przychody Grupy Pepco wyniosły 1,37 mld euro, co oznacza wzrost 12,5 proc. przy stałym kursie walutowym. W 2023 roku ma powstać ponad 500 nowych oddziałów sklepu.

RadioZET.pl/Money.pl