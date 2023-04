- Rosyjska agresja spowodowała zniszczenie aż 35 procent naszej gospodarki. Bomby Putina i nieustanne naloty doprowadziły do ruiny nawet 70 procent naszej branży chemicznej, dlatego tak bardzo zależy nam teraz na eksporcie. To dla naszych przedsiębiorców ekstremalnie trudne czasy, dlatego ze zdziwieniem przyjęliśmy decyzję o zakazie importu naszych produktów do Polski - dodaje Petro Poroszenko.

Poroszenko dla Radia ZET: Byliśmy zaskoczeni decyzją Polski ws. zboża

Poprzednik Wołodymyra Zełenskiego wskazał również, jaka pomoc jest w stanie wpłynąć na zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją. - Mamy wystarczająco dużo broni do obrony: zarówno Ukrainy, jak i całej Europy, ale zdecydowanie brakuje nam broni do przeprowadzenia kontrofensywy. Mówię tu przede wszystkim o amunicji i obronie przeciwlotniczej.



- Nie mam żadnej wiadomości do Władimira Putina, bo to zwykły zbrodniarz wojenny. Mam za to marzenie: zobaczyć go w kajdankach przed Trybunałem w Hadze - mówi reporterowi Radia ZET Petro Poroszenko.

RadioZET.pl