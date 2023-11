Posłowie pożyczyli prawie 10 mln zł. Polacy mogą pomarzyć o takim oprocentowaniu

Parlamentarzyści, choć ich praca nie kojarzy się z najniższymi pensjami (miesięczne uposażenie i dieta to nawet kilkanaście tysięcy złotych), mogą ubiegać się w swoim miejscu pracy o tzw. socjal. Posłowie, podobnie jak większość pracowników w Polsce, ma możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

10 mln zł na pożyczki dla posłów. Kredytobiorcy mogą pozazdrościć oprocentowania Kancelarii Sejmu

Kancelaria Sejmu na wniosek ekonomisty Rafała Mundrego udzieliła informacji na temat pożyczek i bezzwrotnych dotacji dla posłów, którą ekspert podzielił się w social mediach. Z przekazanej informacji wynika, że Kancelaria Sejmu w ramach sejmowego funduszu świadczeń socjalnych udzieliła 303 pożyczek w kwocie od 5 tys. zł do 40 tys. zł. Parlamentarzystom przyznano 32 bezzwrotne zapomogi w kwocie od 5 do 30 tys. zł. Łącznie w ramach takiej zapomogi wypłacono ponad 300 tys. zł.

"Udostępnieniu podlegają informacje zbiorowe i statystyczne, dotyczące gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast informacje o liczbie i wysokości świadczeń udzielonych konkretnym posłom nie podlegają udostępnieniu z uwagi na ochronę prywatności beneficjentów, jako niemającej związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznej" - czytamy w odpowiedzi przesłanej Rafałowi Mundremu.

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora wprost odsyła do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Jak czytamy „posłowie i senatorowie oraz członkowie ich rodzin są uprawnieni do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych, utworzonego na zasadach określonych w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”. Do takich świadczeń prawo mają także byli połowie.

Jednym z elementów takiego wsparcia są pożyczki na cele mieszkaniowe. Jak czytamy na stronie Sejmu, „pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest wyłącznie w formie pożyczek, których oprocentowanie wynosi 1 proc. od pożyczki udzielonej na okres do 12 miesięcy oraz 2 proc. od pożyczki udzielonej na okres do 24 miesięcy”.

Taka pożyczka może być udzielona parlamentarzystom na sfinansowanie zakupu domu lub mieszkania, a także na remont i modernizację nieruchomości. Raty pożyczki potrącane są z uposażenia lub diety parlamentarnej, a taki dług może być umorzony w razie śmierci posła na wniosek jego spadkobierców.

Poseł może pożyczyć maksymalnie 30 tys. zł na remont mieszkania i 40 tys. zł na zakup nieruchomości.

Parlamentarzyści mogą ubiegać się także o bezzwrotną zapomogę po umotywowaniu swojego wniosku. Przyznaje się ją osobom w trudnej sytuacji materialnej i niemogącym zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Taka zapomoga może także trafić do posłów dotkniętych wypadkiem losowym (choroba, zgon członka rodziny, utrata mienia itp.).

W przypadku zgonu posła lub byłego posła zapomoga bezzwrotna może być udzielona także członkom rodziny posła i byłego posła. Jak czytamy na stronie Sejmu, wysokość zapomogi wynosi 3000 zł dla posłów, byłych posłów oraz członków ich rodzin (z możliwością jej zwiększenia).

Źródło: Radio ZET/ X.pl/ Sejm.gov.pl